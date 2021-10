El sacerdot i professor de religió del col·legi Salesianos de Vigo, Segundo C., ha estat condemnat a 32 anys i mig de presó i a 36 anys de llibertat vigilada per abusar de sis alumnes del centre el 2019, quan tenien 15 anys, durant el desenvolupament d'activitats extraescolars. En concret, els fets van passar en un campament que va tenir lloc a Cambados i en una peregrinació a Santiago de Compostel·la, així com, respecte a un dels menors, durant la visualització de la final de la Champions League en una associació juvenil de la qual el col·legi estava a càrrec. Així ho ha decretat la Secció Quarta de l'Audiència Provincial de Pontevedra, que considera acreditat que l'investigat va cometre set delictes d'abús sexual, tres d'ells continuats.

A més de la pena de presó, li ha imposat el pagament d'una indemnització de 76.000 euros al conjunt de les víctimes, perquè entén que «no hi ha cap dubte que totes i cadascuna d'elles han patit un perjudici psicològic evident», així com la inhabilitació especial per qualsevol professió o ofici, sigui o no retribuït, que comporti contacte regular i directe amb menors d'edat per temps superior a 31 anys al de durada de la pena de presó imposada.

Es va valer de la seva superioritat

El tribunal assegura que l'acusat va aprofitar «la situació de superioritat derivada de la seva professió», de la confiança que els menors havien dipositat en ell i de la relació d'amistat que els unia, «que anava més enllà de la de professor-alumne», per realitzar-los tocaments. Els magistrats subratllen en la sentència que la determinació de l'autoria del sospitós ha estat conseqüència, fonamentalment, del testimoni de les víctimes dels abusos, els qui van declarar que es van quedar «en xoc» quan els va passar, sense ser capaços de reaccionar perquè no podien creure que el sospitós pogués fer-los una cosa així.

Declaracions corroborades

Els magistrats afirmen que els afectats van narrar «amb fermesa i de manera conforme a la seva edat el que els va passar i el que van veure respecte dels altres». En la sentència, els jutges asseguren que les declaracions dels menors compleixen el requisit de la versemblança, perquè són «internament coherents» i es corresponen «amb situacions realment viscudes», evidenciant alguns dels menors «un sentiment de culpa per no haver fet res o no haver sabut reaccionar en l'instant mateix en el qual succeïen els fets». A més, els diferents testimonis «apareixen envoltats de corroboracions externes». Els magistrats també destaquen que els estudiants no tenen «falsa motivació, animadversió o interès a perjudicar l'encausat», perquè tots ells van posar de manifest «la bona relació que mantenien abans dels fets», perquè no només era un professor, sinó que el consideraven «el seu amic, el seu referent».

Fets

Per tot això, consideren provat que el condemnat va executar actes sexuals sobre cadascun dels menors consistents, en tots els casos, en tocaments als òrgans genitals, normalment per sobre de la roba, encara que, en alguna ocasió, també per sota. «Els actes realitzats no deixen lloc al dubte, no només per la conducta amagada (aprofitant les hores nocturnes i la son dels menors), sinó pels actes de contingut inequívocament sexual», recalca l'Audiència.

Pel que fa a la defensa del condemnat, els jutges subratllen que el fet que «no presenti trets psicopatològics característics d'un abusador ni tingui una personalitat que li impedeixi controlar els seus impulsos» no descarta que hagi comès els fets que se li imputen, tal com pretenia la seva defensa. El tribunal també rebutja la línia defensiva que pretenia «obrir la possibilitat que els fets pogués haver-los comès una altra persona i que els menors s'equivoquessin en la seva identificació». Contra la resolució de l'Audiència Provincial de Pontevedra cal presentar recurs d'apel·lació.