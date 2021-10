Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desmantellat una organització criminal d'origen georgià responsable de més de 40 robatoris en domicilis a Catalunya. Hi ha nou detinguts per aquest motiu, a més de pels delictes de receptació i organització criminal. El grup es diferenciava d'altres perquè s'organitzava en binomis d'home i dona a l'hora de marcar els immobles que volien robar. Això feia que passessin més desapercebuts per part dels veïns i dels policies que patrullaven per la zona. De fet, van utilitzar fins a quatre dones diferents, tot i que des de la policia georgiana es va comunicar que tenien intenció d'enviar-ne més a Catalunya.

La investigació va començar el passat mes de març, quan els Mossos van detectar un augment del nombre de robatoris amb força a domicilis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i van constatar l'existència d'un grup d’origen georgià dirigit per dos germans que ja eren coneguts de la policia i que estaven ben arrelats, tant a Catalunya com a la comunitat georgiana resident.

Els dos líders de l’organització ja tenien diversos antecedents pels mateixos fets entre els quals destaquen, entre altres organitzacions criminals d’origen georgià, per la seva mobilitat a l’hora de triar els llocs on actuen.

Els robatoris presentaven característiques molt similars, com ara que utilitzaven els marcadors (tires fines de cola a la part baixa i al marc de les portes dels domicilis assaltats), les franges horàries dels marcatges (hores nocturnes de dimecres i dijous) i les hores de consumació dels robatoris (hores nocturnes de divendres i dissabte). Aquesta manera d’operar ja era coneguda pels investigadors perquè és el tret característic d’actuació d’aquests dos germans i els seus col·laboradors.

Un cop es va iniciar la investigació, als agents els va cridar l’atenció que, tot i que l’organització tenia com a punts de trobada bars i altres llocs públics, el principal era una finca a la localitat de Badalona on s’hi reunien i celebraven festes amb altres integrants. Els dos germans són veïns de Santa Coloma de Gramenet, coneguts pels veïns i comerciants del barri i porten una vida aparentment normal.

Molts dels nouvinguts de nacionalitat georgiana detinguts per robatoris amb força en domicilis de l’àrea metropolitana en els últims anys havien estat identificats per primer cop amb els dos germans o amb persones que s’hi relacionaven. Això va fer pensar els investigadors que els germans podien ser persones de rellevància dintre de l’organització.

Els investigadors han aconseguit determinar que l’organització criminal investigada, sota la tutela del jutjat d’instrucció número 31 de Barcelona, tenia una estructura de més de vint persones, totes d’origen georgià.

Durant la investigació, els principals membres de l’organització s’han desplaçat arreu d’Europa per visitar membres assentats en altres països, que els facilitaven vehicles i documentació per poder-se desplaçar per l’espai europeu. A l’octubre, dos binomis d'home i dona amb dos vehicles van sortir de Catalunya i es van ubicar a la demarcació d’Alacant amb la intenció de cometre robatoris allà. Va ser en aquest punt que es va posar en marxa un operatiu amb el suport de la Guàrdia Civil, que va vigilar aquestes quatre persones.

Finalment, el 19 i 20 d’octubre, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil van detenir nou membres de l’organització i van fer entrades i escorcolls a vuit domicilis, on s'hi van trobar joies, diners, estris per fer claus falses i una arma de foc.

Un cop van passar a disposició judicial, tres dels detinguts, concretament els dos germans i una tercera persona, van ingressar a presó, mentre que la resta va quedar en llibertat amb càrrecs.

Durant la investigació, els agents han pogut retornar joies robades a persones de Terrassa i la Llagosta. A hores d’ara s’estan fent gestions per poder fer el retorn de les joies intervingudes durant les entrades. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.