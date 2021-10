Un conductor s'ha encastat pocs minuts abans de la una del migdia contra tres parades d'alimentació i d'artesania situades a l'Avinguda de Ramon Folch de Girona, just davant dels jutjats, una zona molt concorreguda durant les Fires de Sant Narcís, pròxima a les atraccions de la Devesa i a multitud de fires de diversos sectors.

El conductor hauria patit un problema de salut, el cotxe - un Mercedes- ha entrat al passeig central, on hi ha les paradetes d'alimentació i s'ha acabat encastant en una, després d'haver-ne tombat prèviament dues més. Venia des de la rotonda del Rellotge i de manera increïble ha entrat al passeig central de Ramon Folch per un espai mínim, perquè al costat hi ha dos arbres, un fanal, una papera i un semàfor que l'hauria pogut frenar.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat agents de la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra, que ja han començat a investigar les causes de l'accident. Una de les que s'apuntaria seria que el conductor del vehicle hauria perdut el control per un possible atac epilèptic ja que ell mateix hauria dit que té aquest transtorn. El conductor ha donat negatiu en alcohol i drogues. Tot i l'aparatositat dels fets no s'han produït ferits, tot i que el conductor ha sigut atès pels serveis sanitaris així com també una dona que ha patit un atac d'ansietat.

L'accident ha passat cap a la una del migdia i s'ha reestablert la normalitat tres quarts d'hora després.