En els darrers tres mesos s'han desmantellat sis plantacions de marihuana a Arbúcies (Selva), que han acabat amb cinc detencions. En total, els operatius policials han permès requisar més de 20.000 plantes, la majoria dins del Parc Natural del Montseny. La marihuana és un problema habitual els darrers mesos a la localitat, i el seu alcalde, Pere Garriga, adverteix que s'han convertit en un "caramel" pels traficants. En aquest sentit, Garriga explica que l'orografia de la zona, la densitat de bosc que ocupen els 90 quilòmetres quadrats del municipi, sumat a "l'avantatge" que suposa tenir l'autopista i l'Ex Transversal a prop de la localitat, fan que Arbúcies sigui un lloc atractiu per a les bandes que es dediquen al negoci de la marihuana.

Garriga reconeix que "preocupa" la proliferació de plantacions a Arbúcies i diu que "hi posen tots els esforços" per descobrir-les i denunciar els traficants. L'operació més important va ser el 5 d'agost passat per part de la Guàrdia Civil i que va comptar amb la col·laboració de la Policia Local d'Arbúcies. En total es van requisar 10.650 plantes, en la que ha estat un dels decomissis més importants de maria a les comarques gironines. Aquesta intervenció va acabar amb cinc persones detingudes. Totes elles vivien en barraques de la zona des d'on controlaven les plantacions. Els arrestats, a més, s'encarregaven de regar els cultius a través de captacions il•legals de les diferents rieres que hi ha a la zona.

A tots cinc se'ls atribueixen els delictes de cultiu i elaboració de drogues, pertinença a Grup Criminal i delictes contra els recursos naturals i el medi ambient. Els arrestats han ingressat a presó després de passar a disposició del jutjat de guàrdia de Santa Coloma de Farners.

Un caramel

Garriga destaca la feina dels diferents cossos policials i dels mateixos veïns en la lluita contra la marihuana. Una situació que el batlle creu que es dona per la situació geogràfica d'Arbúcies que és un "caramel" pels traficants. En aquest sentit, l'alcalde assenyala que l'orografia del terreny fa que les plantacions passin desapercebudes fins i tot per als drons. A més, Arbúcies té dues vies ràpides relativament a prop, com són l'AP-7 i l'Eix Transversal (C-25). "Aquesta zona crida molt l'atenció a les persones que es dediquen a fer això, però nosaltres hi estem a sobre", assenyala.

El batlle destaca la feina que fan els treballadors municipals i explica que han creat un cos de vigilants rurals i s'han especialitzat alguns agents de la Policia Local d'Arbúcies per tal de poder detectar ràpid les zones on sospiten que hi pot haver una plantació. Garriga assenyala que fan "tot el que es pot" i que potser se n'escapa alguna, però adverteix que "els empaitarem tant com es pugui i farem tot el que estigui a les nostres mans per poder eradicar les plantacions".