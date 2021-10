Una vintena de persones s'han manifestat aquest diumenge al vespre a Ripoll en protesta per l'assassinat d'una dona veïna de la localitat presumptament morta a mans del seu fill. Convocada pel col·lectiu La Sarja, la marxa, que ha avançat darrere d'una pancarta amb el text 'Disculpin les molèsties. Ens estan assassinant. Ens volem vives!', ha acabat davant de l'Ajuntament. Els Mossos d'Esquadra busquen el primogènit de la víctima com a principal sospitós de l'apunyalament, ja que ha fugit acompanyat d'una altra persona, que també està en cerca i captura per a policia.