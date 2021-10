El túnel de Bracons es troba tallat al trànsit aquest diumenge per l'incendi del remolc d'un camió frigorífic. La incidència s'ha produït de matinada –a les 03.05 hores- i no ha deixat ferits, però l'asfalt de la via ha quedat danyat per la temperatura i es preveu que les tasques de reparació s'allarguin unes hores, segons Trànsit.

S'han desplaçat a la zona quatre patrulles dels Mossos, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del SEM. La C-37 es troba tallada en ambdós sentits en el tram de cinc quilòmetres del túnel –entre els quilòmetres 163 i 168- i l'única alternativa passa per la carretera de muntanya del coll de Bracons (GIV-5273), entre Sant Pere de Torelló (Osona) i Joanetes, a la Vall d'en Bas (Garrotxa).