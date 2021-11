La jutgessa que investiga l'homicidi d'un nen de 9 anys a Lardero (La Rioja) ha demanat acarar les petjades del detingut com a presumpte autor d'aquest crim, Francisco Javier Almeida, amb una petjada no identificada que es va trobar en l'habitatge d'una dona víctima d'un altre crim ocorregut a Logronyo en 2020.

Fonts de la recerca han informat a Efe aquest dimarts d'aquesta diligència ordenada per la jutgessa, si bé han advertit que els investigadors no treballen amb la hipòtesi que Almeida cometés també aquest crim a l'octubre de l'any passat.

El detingut pel crim del nen estava en llibertat condicional des de l'abril de 2020. A l'octubre d'aquest any, es va produir el crim d'una dona a Logronyo, inicialment investigat com un suïcidi i posteriorment com un crim masclista i del qual no es va informar en decretar-se el secret de sumari.

El marit d'aquesta dona va ser detingut com a presumpte autor d'aquest crim, però, després, va quedar en llibertat, han afegit les mateixes fonts, que mantenen més línies de recerca obertes i s'esperen proves d'ADN confirmatòries de l'autoria.

Els investigadors analitzen possibles similituds entre el crim d'aquesta dona el 2020 i el de la jove agent immobiliària comes per Almeida el 1998, pel qual va ser condemnat a 20 anys de presó per assassinat i a altres 10 per agressió sexual.

La víctima de 1998 va rebre 17 punyalades en diferents parts del cos, després de les quals va abusar d'ella abans de donar-li una punyalada mortal al cor, segons la sentència. Segons publica aquest dimarts 'El Confidencial', la dona assassinada el 2020 presentava diferents "burxades" i un profund tall en el coll. Afegeix que també es va trobar una mostra de semen en el cos de la víctima, a més d'un borrissol púbic masculí.