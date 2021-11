La Fiscalia ha demanat un màxim de 14 anys d'internament psiquiàtric en un centre penitenciari per a un veí de Lleida de 30 anys acusat d'intentar matar la mare tallant-li el coll amb un ganivet, el 5 d'agost de 2020. Considera provat que, tal com han declarat els forenses, l'home pateix esquizofrènia paranoide i que en el moment dels fets va patir un brot psicòtic que el feia incapaç de valorar els seus actes. Ell mateix, en la seva declaració al judici celebrat aquest dimecres a l'Audiència de Lleida, ha reconegut ser l'autor de l'agressió, però ha dit que ho va fer «sense voler». «Li vaig fer mal a la meva mare, però no volia. Jo l'estimo molt», ha repetit en diverses ocasions. La defensa s'ha adherit a la petició de la Fiscalia.

Els fets van tenir lloc el 5 d'agost de l'any passat quan l'acusat era a casa i en arribar la seva mare li va preguntar on era la seva germana. La dona li va contestar que havia mort en néixer, feia 25 anys i ell, sense dir res, va agafar-la pel cap i li va fer un tall al coll amb un ganivet acusant-la de ser responsable de la mort de la germana. Tot i que la Fiscalia demanava inicialment 4 anys de presó per a l'home per un delicte d'intent d'assassinat i un posterior ingrés en un centre psiquiàtric i llibertat vigilada, finalment ha acceptat demanar que se li apliqui l'eximent completa de malaltia mental i per tant exempt de responsabilitat. Tot i això, el considera igualment autor d'un delicte d'intent d'assassinat i per aquest motiu demana que se l'interni en un mòdul psiquiàtric d'un centre penitenciari durant un màxim de 14 anys i mig i que se li imposin 10 anys de llibertat vigilada quan en surti.

Tant la mare com la germana de l'acusat, que han declarat al judici, han reconegut que l'home necessitava medicació, però que no se la prenia i que, des que està ingressat al mòdul psiquiàtric de Brians, «està bé». Cap de les dues ha volgut responsabilitzar l'home de l'agressió i ja van intentar protegir-lo en el moment dels fets, ja que, en arribar el SEM i posteriorment la Guàrdia Urbana, la versió que van explicar va ser que la dona s'havia tallat el coll accidentalment mentre cuinava.

Un agent de la Guàrdia Urbana que sap àrab: la clau per saber qui ho ha fet

Pel tipus de ferida, ni al SEM ni a la Guàrdia Urbana els encaixava l'explicació de la família que es tractava d'una ferida accidental. Un dels agents de la Guàrdia Urbana que es va desplaçar fins al domicili el dia dels fets, va ser la clau per saber què havia passat. L'agent, que sap àrab, ha declarat aquest dimecres al judici i ha explicat que, quan la mare estava a punt de marxar amb l'ambulància cap a l'hospital, la filla li va dir en àrab: «tranquil·la mare, no diré que t'ho ha fet el meu germà». Arran d'aquesta declaració es va decidir detenir l'home, que va ser traslladat a l'hospital, on va patir un altre brot, i els metges van concloure que patia una malaltia mental.