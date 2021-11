La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) estudia personar-se com a acusació popular en el cas de l'agressió sexual que va patir una menor aquest dilluns a Igualada quan sortia d'una discoteca. La patronal «ha dit prou» i ha assegurat que no permetrà que se segueixi posant en risc la seguretat dels seus clients i treballadors, ni que s'«embruti» la imatge del sector. La patronal ha condemnat enèrgicament l'acció «covarda i perversa» i ha traslladat el seu suport a la família. L'organització ha insistit que aquests fets els porten a terme una minoria i no representen el conjunt del sector. En el cas d'Igualada, ha assegurat que la discoteca està col·laborant al màxim amb els Mossos d'Esquadra per ajudar a identificar i detenir els presumptes autors dels fets. Ha afegit que demanaran la màxima pena prevista al codi penal per aquests fets.

Masquefa condemna l'agressió sexual

Més de 250 persones s'han concentrat davant l'ajuntament de Masquefa (Anoia) per condemnar l'agressió sexual que dilluns va patir a Igualada una jove del poble, de 16 anys. Amb un minut de silenci, veïns i amics de la víctima han mostrat aquest dimecres el seu rebuig a uns fets que han deixat el municipi colpit, segons ha destacat l'alcalde, Xavier Boquete. «Tot el poble ens sentim agredit», ha afirmat, tot fent una crida a «acabar amb la gran xacra de la violència masclista». Mentrestant, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per esclarir l'agressió i identificar l'autor o autors. Els fets van passar de matinada al polígon Les Comes d'Igualada, després que la jove sortís d'una discoteca.

Amb el minut de silenci, el municipi ha manifestat el seu rebuig unànime als fets ocorreguts la matinada de dilluns a Igualada. «Ens reunim per dir prou a les violacions, a les agressions físiques, al maltractament emocional, a la desigualtat per raó de gènere, sexe o identitat», ha asseverat Boquete amb el manifest llegit davant la Casa de la Vila. L'alcalde ha afirmat que «les agressions sexuals són una desgraciada realitat que mai és llunyana» i ha recalcat que «implica i afecta tothom». Sota un escrupolós silenci, el manifest s'ha llegit en un acte que ha reunit nombrosos veïns del municipi. També hi era el professorat de l'Institut de Masquefa i bona part de l'alumnat de Batxillerat, companys de la víctima.

En declaracions posteriors a la premsa, l'alcalde ha explicat que «tot el poble necessita canalitzar la ràbia i impotència davant l'agressió a una veïna». En aquest sentit, ha detallat que el consistori i el Departament d'Educació han activat diversos recursos per oferir suport psicològic especial a tota la comunitat educativa del municipi. «Volem oferir el màxim acompanyament possible a tothom que se sent malament davant aquests fet», ha insistit. L'acte de Masquefa arriba hores després que ahir dimarts al vespre Igualada convoqués una concentració de rebuig a través de l'associació feminista La Traca, amb el suport del consistori. En paral·lel, aquest dimecres a les 20 h Vilanova i la Geltrú també preveu fer un acte de condemna, ja que la víctima té un vincle estret amb aquest municipi perquè hi viu la seva mare. La concentració l'ha convocat l'entitat feminista La Frontissa i l'Ajuntament s'hi ha adherit.

Investigació oberta

Mentrestant, els Mossos d'Esquadra continuen investigant els fets ocorreguts la matinada de diumenge a dilluns al polígon industrial Les Comes d'Igualada. Segons el relat de la família de la víctima recollit per diversos mitjans de comunicació, la menor va ser agredida quan es dirigia a l'estació de tren després d'haver sortit de festa amb motiu de la Castanyada i Halloween. La noia va ser traslladada inicialment a l'Hospital d'Igualada i després a Sant Joan de Déu a Barcelona, on resta ingressada. Fonts policials assenyalen que els investigadors treballen amb totes les hipòtesis obertes. Els agents estudien la possibilitat que hi hagués un sol agressor, però no descarten que a la noia l'assaltés més d'una persona.