Agents de la Policia Nacional han abatut aquest divendres a Madrid a un home ghanès de 44 anys que va amenaçar a diversos vianants amb un ganivet de cuina de grans dimensions i es va abalançar contra un policia, al qual ha ferit a la mà, segons han informat a EFE fonts policials.

Tot va començar al voltant de les nou del matí quan aquest home ha començat a rondar el barri amb un ganivet de grans dimensions a la mà.

Vianants i conductors van ser l'objectiu dels seus crits i amenaces. Alguns van sortir corrent i altres es van refugiar en el centre de salut San Cristóbal de los Ángeles, al districte de Villaverde de la capital.

Una hora després, poc abans de les deu del matí, la centraleta del 091 gairebé ha col·lapsat davant la multitud de crides que alertaven de l'actitud d'aquest home.

Vell conegut del barri

Pel que sembla, aquest home era un indigent que freqüentava la zona i que patia algun tipus de trastorn mental, segons els residents.

Un extrem que no ha estat confirmat per la Policia Nacional, però els agents sí han constatat que era un vell conegut del barri per les seves actituds violentes. No obstant això, mai havia fet ús d'una arma blanca fins avui.

Des de principi d’any havia estat detingut en tres ocasions pels delictes d'atemptat contra agent de l'autoritat. També va ser arrestat una vegada el 2020 pel mateix delicte.

Els patrulles de la Policia Nacional han localitzat aquest home als voltants del centre de salut, que ha tancat les portes per evitar que entrés a l'interior.

Quan han arribat els agents, li han demanat que aturés la seva actitud i han desenfundat les armes reglamentàries.

Ha intentat apunyalar al pit a un policia

No obstant això, ha fet cas omís, ha anat directament pels policies i s'ha abalançat contra un d'ells, al qual l'hi ha causat lesions en una mà i contusions lleus. A més, ha intentat apunyalar a aquest agent al pit, l'ha empès i l'ha arraconat contra un cotxe.

En aquest moment, l'agent l'ha disparat al pit, però el ghanès ha continuat insistint en les seves amenaces malgrat estar ferit.

Per això, la resta dels policies han decidit actuar i han abatut a l'home, que ha rebut almenys quatre ferides per arma de foc, la majoria al pit, segons han indicat a Efe fonts policials.

Moments de tensió

Quan han arribat els sanitaris de Samur-Protecció Civil, els agents li estaven realitzant les maniobres de reanimació, ja que estava en parada cardiorespiratòria, segons han informat a EFE fonts d'Emergències Madrid.

Aquestes maniobres han sigut continuades pels sanitaris, però només han pogut confirmar la seva mort.

Després de la seva defunció s'han viscut moments de tensió a la zona per residents que han retret als agents la seva actuació.

No obstant això, aquestes protestes han cessat quan s'ha produït l'aixecament del cadàver i els policies han abandonat la zona.

Sindicats defensen l'actuació

El sindicat majoritari en la Policia Nacional Jupol i el Sindicat Unificat de Policia (SUP) han considerat proporcional l'actuació dels agents i per evitar situacions com aquesta reivindiquen l'ús de pistoles táser.

El portaveu de Jupol, Pablo Pérez, ha defensat la intervenció dels quatre agents de la Policia Nacional, que han qualificat de "totalment proporcional i ajustada a dret".

En declaracions a EFE, Pérez ha dit que aquests policies van actuar "en defensa de la seva vida, la del seu company i la resta de ciutadans".

Per part seva, el portaveu del SUP, Carlos Morales, ha expressat la seva "solidaritat" amb els funcionaris policials i ha recordat que des de fa "molt temps" han reclamat l'ús de la táser, de les quals ja té partides el Ministeri de l'Interior.

També en declaracions a EFE, Morales ha defensat que l'actuació va ser "conforme al dret" i ha recordat la presumpció d'innocència a la qual també tenen dret els policies.