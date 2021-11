Els dos principals acusats de la xarxa de pornografia infantil destapada el 2015 a Tortosa s'han assegut al banc dels acusats a l'Audiència de Tarragona, on aquest dimarts ha començat el judici d'una trama de la qual ja hi ha quatre membres a la presó. Jean Luc Aschbacher, considerat el líder, ha estat el primer a declarar mentre l'altre processat, col·laborador seu, ho farà l'últim dia. El cervell de la xarxa ha reconegut els fets, però ha diferenciat entre el material que distribuïa per a adults i el que feia per a ús privat seu, amb nois de menys de 14 anys i amb el seu consentiment, factor que per a la DGAIA, que va destapar el cas, no s'hauria ni de sospesar en un cas d'abusos sexuals a menors. Es van identificar més de 100 víctimes.

Es considera la xarxa més gran de pornografia infantil detectada a l'Estat, a la qual van intervenir més d'un milió d'arxius de contingut pornogràfic. El grup captava menors, la majoria d'un perfil molt vulnerable i de famílies desestructurades, per produir material pornogràfic en un pis de Tortosa a canvi de petites quantitats de diners. Dels set acusats en el cas, quatre han estat condemnats i empresonats, un es troba fugit, amb ordre de crida i cerca (Youness en Naciri), i dos, que també havien fugit, tornen a estar en procés de judici: el presumpte cervell de la trama (Jean Luc Aschbacher) i un dels seus col·laboradors (Christian Arson).

De les 103 víctimes identificades, només 7 eren menors tutelats. La Generalitat s'ha personat com a acusació particular en el cas. L'advocat Marià Vallès, després de la vista oral a porta tancada, manté que el líder del grup ha volgut mostrar penediment i que ha negat haver mantingut relacions sexuals amb els menors, però, segons el lletrat, hi ha vídeos que ho proven. Els joves se sotmetien a fel·lacions, masturbacions o relacions sexuals completes, per quantitats tan irrisòries com 5 euros. L'advocat defensor, Rafael Cuella, ha insistit que era material d'ús privat i que era amb el consentiment dels implicats.

El consentiment dels menors serà, probablement, un dels temes de debat del tribunal durant el judici. La defensa basa el seu argumentari en aquesta qüestió, ja que la minoria d'edat es pot situar entre els 13 o els 16 anys, depenent del codi penal vigent, el país, etc., mentre la Generalitat, com a acusació particular, no li vol donar validesa. La directora general de la DGAIA, Ester Cabanes, citada també aquest dimarts a declarar, opina que el consentiment no es pot «ni plantejar» en casos d'abusos a menors. L'alarma va venir quan alguns joves s'escapolien d'un CRAE de Tortosa. «Mai ens hauríem pensat que era un tema tan greu», ha dit.

Als dos processats se'ls acusa d'abusos sexuals, corrupció de menors i producció i distribució de material pornogràfic amb menors i pertinença a una organització criminal. Aschbacher, ja havia actuat durant la dècada del 2000 en un pis del carrer Tapioles de Barcelona, d'on es van trobar imatges relatives a una desena de menors. L'home es va traslladar a Tortosa el 2011 després que el condemnessin per distribució de pornografia. Allà va contactar amb menors, en la majoria de raça àrab i de famílies humils. Havia instaurat un sistema professionalitzat d'elaboració i distribució d'imatges, del qual n'havia fet el seu 'modus vivendi'.

Aschbacher s'enfronta a una pena que suma 1.179 anys de presó, i per a Arson, la fiscalia demana 720 anys de privació de llibertat, segons l'escrit de conclusions provisionals que, amb molta probabilitat, es veuran modificades. D'una banda, les qualificacions s'adaptaran al criteri del Tribunal Suprem, segons el qual han de computar tants delictes com víctimes hagin estat objecte d'abús. I d'altra banda, també es tindrà en compte el reconeixement dels fets per part del cervell de la trama -com a atenuant. A part del principal acusat, aquest dimarts també han declarat tècnics de serveis socials. El judici s'allargarà aquesta setmana i la vinent.