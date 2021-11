Porten gairebé vuit anys instal·lats a Espanya i són els millors i més actius lladres de pisos. Els grups de delinqüents georgians assalten cases a Barcelona, Sevilla, Madrid, València, Astúries... No hi ha dades de quants són ni de quants pisos han assaltat des que van ser detectats. Centenars cada mes, afirmen fonts policials. Són itinerants i temporers, acudeixen a una zona, s'allotgen en pisos turístics i assalten desenes de cases a la recerca de joies, diners en efectiu i aparells electrònics abans de tornar a les seves bases i buscar nous horitzons. El seu últim truc és ocultar dins de bateries de telèfon mòbil els ganxos que utilitzen per obrir les portes de les cases. A més, tal com ha sabut CAS OBERT, la majoria d'aquests lladres ja no fan servir cotxes al seu nom ni en lloguen cap, prefereixen agafar un servei amb conductor, en alguns casos detectats per la policia trien Uber quan roben.

FIL I COLA

Fins ara, aquests grups de delinqüents feien servir diferents trucs per triar les seves víctimes, com marcar amb un fil blanc o amb unes gotes de cola la porta dels habitatges que estaven buides i podien assaltar. No utilitzen la violència, busquen cases buides i, si són detinguts, resulta molt difícil aconseguir que un jutge ordeni el seu ingrés a la presó. A més, van canviant el seu modus operandi per aprofitar les llacunes de les lleis espanyoles i evitar la presó. Així, tres ciutadans georgians que anaven a robar pisos a la zona d'Alcorcón, a la Comunitat de Madrid, van sortir de l'apartament turístic que ocupaven. Van agafar un Uber i es van dirigir cap als seus objectius. No portaven més que el que duien a sobre i els seus telèfons mòbils, per si la policia els sorprenia durant el camí, la qual cosa finalment va passar.

PEONS

Els agents els van registrar i van desmuntar bona part del vehicle a la recerca de les eines imprescindibles per rebentar les portes de les cases. Finalment, van descobrir que portaven els ganxos que fan servir per forçar els panys i rebentar els bombins de les portes ocults dins d'un carregador portàtil del telèfon mòbil d'un d'ells. Aquella nit, els agents van evitar una nit d'assalts a pisos, però no van tenir més remei que deixar en llibertat als tres viatgers georgians. Els van convidar a abandonar la zona i ells, novament, van agafar un altre Uber i se'n van anar amb destinació al barri de Madrid on estaven allotjats en un pis turístic.

Els lladres de pisos a Espanya són la infanteria dels grups de delinqüents de Geòrgia. Els diuen peons. Alguns són homes joves amb problemes de drogues reclutats al seu país i enviats a Espanya o altres punts d'Europa. Tenen prohibit treballar honradament i han de mantenir-se només del que guanyin amb els seus robatoris a les cases, a més d'ensenyar l'ofici a tots aquells que arribin nous.