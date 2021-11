La Policia Nacional ha detingut a Sevilla a un home de 46 anys per presumptament abusar sexualment d'una nena de 13. Segons ha informat Diario de Sevilla i ha confirmat la Policia Nacional, l'home va ser detingut per mantenir relacions sexuals amb la petita, que en ser menor de 16 anys, no tenia l'edat mínima legal per mantenir relacions sexuals amb consentiment. El cas va arrencar aquest estiu, quan la menor va començar a acudir amb freqüència a un establiment del barri en el qual viu per veure's amb l'ara detingut.

Es tracta d'un home vidu conegut de la família, amb el qual la menor es veia habitualment malgrat que, fins i tot, li havien tret el telèfon mòbil perquè deixés de contactar amb ell, però feia servir per això el d'un veí quan sortia a passejar al seu gos. A principis de novembre la família es va adonar que la menor tenia una aliança amb la inscripció "Tu i jo", i que ell tenia una similar. En escoltar en el mòbil de la nena uns àudios d'alt contingut sexual, la família va decidir denunciar el cas. La Policia Nacional va detenir a l'home i aquest dimarts el va posar a disposició judicial, després del qual va quedar en llibertat amb càrrecs i amb la prohibició de comunicar-se i aproximar-se a la menor.