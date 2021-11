La detenció de la jugadora del París Saint-Germain (PSG) Aminata Diallo ha sacsejat el món de l'esport. La futbolista estaria presumptament involucrada en la contractació de dos sicaris per agredir brutalment la seva companya, l'exblaugrana Kheira Hamraoui, amb qui competia per la mateixa posició al camp i que en arribar al club parisenc la va relegar a la banqueta. Aminata Diallo, nascuda a Grenoble fa 26 anys i família amb origen guineà, és migcampista al París Saint-Germain de la Primera Divisió femenina francesa i internacional amb la selecció de futbol de França. Diallo va fitxar per l'equip de la capital francesa el juny del 2016. En la seva primera temporada va jugar habitualment, sense ser una titular fixa. Va debutar en la Lliga de Campions, en la qual va arribar a la final i va perdre davant l'Olympique de Lió, on Diallo havia crescut. En la Lliga van ser terceres i en la Copa van ser finalistes, i van perdre de nou davant l'Olympique de Lió.

Campiona amb l'Atlètic de Madrid

No obstant això, en la temporada 2019-20, Diallo va començar a tenir menys presència a l'equip parisenc. L'11 de març del 2020, en plena pandèmia, va marxar cedida al Utah Royals per a la temporada 2020. El 2 de gener del 2021 va ser cedida a l'Atlètic de Madrid, on va debutar disputant la Supercopa. Després de superar el FC Barcelona en la tanda de penals en les semifinals, i guanyar còmodament el Llevant en la final, es van proclamar campiones. Tanmateix, es va lesionar de gravetat i no va tornar a jugar la resta de la temporada. Formada a l'Olympique de Lió, Diallo va començar a jugar en la Segona divisió francesa al Grenoble Métropole Claix Football, on va jugar 42 partits de lliga i va marcar 12 gols entre el 2011 i el 2013, segons el diari 'Sport'. En la seva segona temporada van arribar als quarts de final de la Copa de França i Diallo va ser convocada amb la selecció sub-19. El 2013 va fitxar per l'Arras de la Primera divisió francesa, on es va mantenir una temporada i va jugar 19 partits.

Capitana amb 20 anys

La següent temporada va passar a jugar amb el Guingamp. Allà es va mantenir dues temporades i va jugar 39 partits de lliga i 8 partits de copa, en què va marcar dos gols. En la seva segona temporada va ser nomenada capitana amb tan sols 20 anys.