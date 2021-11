«M’insultaven, reien de mi. Em deien que altres noies els ho posaven més fàcil». Un després de l’altre la van violar en un descampat de Sant Boi de Llobregat la matinada del 19 de maig del 2018. Fins a tres persones la van agredir sexualment a l’interior d’un vehicle. Després la van tirar del cotxe en marxa i la van deixar abandonada. «Em vaig quedar a terra plorant», recorda. L’havien ficat al maleter del cotxe al tancar la discoteca de Molins de Rei, on havia anat amb una amiga. Mentre un abusava d’ella, els altres dos l’aguantaven perquè no es resistís. «M’ha canviat la vida», admet la noia.

Ha començat aquest dijous el judici contra els tres presumptes atacants de la jove a l’Audiència de Barcelona El fiscal reclama per a dos d’ells 43 anys de presó i per al tercer, 46 anys. Aquest últim no només suposadament la va violar, sinó que també la va fotografiar a l’interior de vehicle, seminua i amb els glutis al descobert, i va distribuir les imatges, en què apareixen algun dels implicats, a terceres persones a través del WhatsApp. L’acusació pública atribueix a cadascun dels processats l’autoria d’un delicte d’agressió sexual amb accés carnal i la de cooperació necessària de les altres dues violacions. El ministeri públic esgrimeix que la noia, a causa de l’alcohol i la droga que va consumir, «presentava un greu deteriorament de les seves funcions intel·lectives i físiques».

El testimoni de la víctima ha sigut aterridor. Aquella nit va quedar amb una amiga. Primer van anar a sopar i després a una discoteca de Molins de Rei. «Una vegada dins, vaig beure i vaig consumar cocaïna i haixix», va admetre la noia. Al tancar el local, a les 6 de la matinada i quan la seva amiga se n’havia anat, ella se’n va anar amb un grup a «agafar més cocaïna». Li havien robat el mòbil i el bolso. Quan estava per unes naus, un vehicle es va parar al seu costat. A dins hi anaven diversos joves. «Em van preguntar si estava sola i on anava», va recordar. «Em van agafar del cabell, em van arrossegar i em van ficar al maleter. Vaig començar a donar cops i a xisclar. Quan el cotxe va parar i van obrir, vaig intentar donar una puntada de peu, però van tancar i van continuar», va explicar.

Al descampat

El vehicle es va dirigir cap a un descampat pròxim a un descampat a prop de la zona de la Ciutat Cooperativa de Sant Boi de Llobregat. La fiscalia sosté que després de parar el cotxe i «amb coneixement de l’estat» de la noia, «que eren altes hores de la matinada, que es trobaven en un lloc amagat i que eren una majoria de tres», els processats «havent consensuat de mutu acord la situació prèviament», li van treure el sostenidor, van deixar els seus pits al descobert, i li«van baixar les mitges amb força», fins a trencar-les.

Després, un darrere de l’altre la van atacar sexualment, obligant-la a fer fel·lacions i penetrant-la. «No ho recordo, però tinc flaixos. No els coneixia de res», va concretar. Segons la seva versió, eren cinc, però només tres d’ells la van violar. «M’agafaven dels braços, de les cames i de la cara. Va ser dins i fora del vehicle», va insistir. Al cap d’una estona, li van obrir la porta i la van deixar al descampat. «Em vaig quedar a terra plorant i vaig caminar fins a l’estació. Vaig demanar ajuda a la gent i ningú m’ajudava, fins que va venir una persona i va cridar l’ambulància», va declarar. A causa de l’agressió, la noia continua tenint problemes psicològics i des del succés ha hagut d’ingressar dues vegades en un psiquiàtric. «Encara no surto sola», va detallar. I va prosseguir amb les preguntes de les parts.

¿Va existir violència i intimidació?

Sí. Em van forçar.

¿Li feien fer coses que ni volia?

Sí.

La víctima va identificar fotogràficament els processats a comissaria, però no a la roda de reconeixement. Les defenses han intentat utilitzar aquest fet, així com una certa confusió amb el color del cotxe en què va ser raptada. «Vaig dir el que recordava, estava en xoc», va assegurar, alhora que va recordar que un dels mossos que la va interrogar va incidir molt perquè recordés el que havia passat. En aquest sentit, un agent va explicar que el que sempre intenten és «emfatitzar» amb les denunciants perquè recordin el màxim possible. Els processats seran interrogats els últims, dilluns, després de la declaració dels testimonis de l’acusació i la defensa.