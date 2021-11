Un miler de persones s'han concentrat aquest diumenge a la plaça Jaume Vicens Vives de Girona per dir adeu la ciclista de 35 anys que va morir atropellada per un conductor begut, que va fugir del lloc de l'accident el 30 d'octubre. També han aprofitat per reclamar justícia per la víctima.

Els amics de la ciclista consideren "una vergonya" que el jutjat de guàrdia de Girona deixés el conductor en llibertat: "Segons el jutge, matar una persona anant begut i deixar-la abandonada a la cuneta significa que l’endemà estiguis en llibertat, era a casa abans que nosaltres poguéssim acomiadar la nostra Tina". El món del ciclisme reclama que s'acusi els conductors d'homicidi i que es garanteixi la seguretat a les carreteres.