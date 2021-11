La mare de la menor de 16 anys violada a Igualada (Barcelona) ha enviat una segona carta al president del Govern central, Pedro Sánchez, en què li pregunta si pot «dormir tranquil» i carrega contra la ministra d'Igualtat, Irene Montero, perquè, a parer seu, no s'ha «pronunciat» sobre aquest cas. La menor, que va ser violada i agredida en sortir d'una discoteca la matinada del diumenge 31 d'octubre, continua recuperant-se a l'hospital, on ja ha sigut operada en tres ocasions, i es manté en estat greu, segons fonts del seu entorn.

Segona carta

La mare de la víctima, que fa 15 dies ja va enviar una carta a Sánchez demanant-li endurir les lleis contra els violadors, li ha fet arribar una segona missiva en què reclama que s'aprovi la pena de mort per als agressors sexuals. «Senyor president, ¿vostè pot dormir tranquil a les nits?», diu la carta, en la qual la mare de la menor agredida retreu a la ministra d'Igualtat que no s'hagi «pronunciat» sobre la violació i l'adverteix: «Qui calla atorga, o està amb mi o està en contra meu».

«¡No valen paraules, valen accions!», insisteix a la carta, en la qual crida els ciutadans a acostar-se als ajuntaments de les seves poblacions a recolzar amb la seva firma la proposta que s'endureixin les penes per als agressors sexuals: «Entre totes posarem fi a la plaga una vegada per sempre». Mentrestant, els Mossos mantenen oberta la seva investigació sobre la brutal agressió patida per la noia, que encara no està en condicions de prestar declaració formal atès el seu delicat estat de salut.