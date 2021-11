«Et comento, sóc el cap de diverses noies que s'anuncien en diverses pàgines de contacte. Pel que tinc entès, et vas posar en contacte amb una d'elles i per tema familiar, laboral, qui sap què...no vas poder acudir. Jo treballo per altres caps que són de Bulgària (...) no m'agradaria haver de trencar la teva discreció ni haver d'anar a tocar a ningú a la porta de casa seva. Les nostres noies no són burilles (...) Voldria solucionar les coses a les bones sense haver d'anar a dolentes, perquè a les dolentes en sabem molt d'anar, així que posa't en contacte amb mi». Primer avís. «Tinc a vuit dels meus millors homes per la zona de la seva localitat esperant que em doni una resposta. Si no em respon o em bloqueja donaré ordre que el portin aquí per fer-li pagar immediatament (...) o que em portin el seu cap. NO VULL INVOLUCRAR A LA SEVA FAMÍLIA, espero la seva resposta». Segon avís. No feia falta enviar un tercer.

Es dedicaven a extorsionar a persones que contactaven amb prostitutes a través d'Internet. Els anuncis eren falsos. Tot era un parany, una estafa, orquestrada per amenaçar i esprémer al màxim als 'clients', convertits en víctimes, d'aquesta organització criminal. La mecànica era senzilla: penjaven anuncis falsos. Després del contacte amb les fictícies prostitutes, entraven en acció. Asseguraven ser els caps de les noies i enviaven missatges amenaçadors que només cessarien si pagaven una quantitat de diners. Deien ser d'Albània o d'algun país de l'Est. La Policia Nacional els ha donat caça: vuit persones han estat detingudes a Madrid i València, encara que les seves víctimes es reparteixen per tota Espanya.

Després d'una intensa recerca, agents de la Policia Nacional van aconseguir identificar-los. Ells mateixos feien de prostitutes, també de caps. Els anuncis eren ganxos per captar víctimes. Els clients, després d'interessar-se pels serveis sexuals oferts en anuncis falsos de diverses pàgines, rebien dies després missatges amenaçadors des d'un número que no coneixien. Es presentaven com a suposat cap de les noies -que al seu torn tenia més caps- i els recriminaven haver-los fet perdre el temps. La recerca policial va permetre identificar als presumptes extorsionadors i procedir a la seva detenció. Desarticulada l'organització, l'actuació ha permès esclarir 15 denúncies en les quals s'havia defraudat més de 5.000 euros. No tenien límits. Amenaçaven a la víctima i a la seva família. Els extorsionats, per evitar que els seus afins sabessin que havien contactat amb prostitutes o per temor a un risc real per la seva vida o per la del seu entorn pròxim, accedien al pagament mitjançant transferències bancàries, proveïdors de serveis de pagament o codis de diners. Però, fer el pagament no significava acabar amb tot. Els detinguts espremien al màxim a les víctimes intentant obtenir el màxim benefici econòmic possible.