Bernardo Montoya ha estat declarat culpable per unanimitat de l'assassinat de Laura Luelmo comès el 12 de desembre del 2018 en la localitat de Huelva d'El Castillo, segons el veredicte del jurat donat a conèixer aquest divendres, en el qual s'estimen com a circumstàncies agreujants de gènere i de reincidència per incrementar les penes de presó a imposar pel magistrat que ha presidit el judici, Florentino Ruiz Yamuza, així com la indemnització a la família pels danys patits per la pèrdua de la jove. El jurat popular ha declarat culpable per unanimitat a l'acusat de tots els delictes pels quals estava acusat (assassinat, agressió sexual i detenció il·legal). Després d'això, tant la Fiscalia com les acusacions que exerceixen la família i la Junta d'Andalusia han mantingut les peticions de pena realitzades el dijous.

Ara serà el magistrat el que haurà de determinar les penes de presó a imposar a Montoya, per a qui la Fiscalia, la família de Laura i la Junta d'Andalusia sol·licitava la màxima condemna per l'assassinat, la presó permanent revisable; 20 anys per la detenció il·legal de la jove per part de l'imputat i 12 per l'agressió sexual, mentre que l'advocat de l'acusació, Francisco Luelmo, elevava aquesta pena que pot arribar a aconseguir un màxim de 15 anys amb l'aplicació d'agreujants. La fiscal demana, per part seva, que Montoya indemnitzi a la família en la quantitat de 400.000 euros, sol·licitud amb la qual les dues acusacions van estar d'acord.

Les diligències judicials ja van establir que l'assassí confés de Laura estava controlant des de casa seva a la jove, que vivia al davant des de feia només uns tres dies en un immoble que li havia llogat en el petit municipi de Huelva una companya de l'instituto de Enseñanza Secundaria Nerva, en el qual realitzava una substitució des de feia una setmana. L'únic imputat en el crim ja va comentar a l'allotjament de la Guàrdia Civil que la professora «li havia agradat molt» i que quan ella tornava del supermercat en veure-la la va abordar i la va obligar a «la força a entrar a casa seva», on la va retenir més d'una hora. La confessió va tenir lloc durant l'interrogatori després de ser detingut el 18 de desembre, hores després que es localitzés el cadàver de Laura Luelmo, cap a les 12.30 hores, en el paratge de 'Las Mimbreras', situat als afores d'El Campillo. La Guàrdia Civil sosté que Montoya no va deixar el cos de la jove en aquell lloc fins passades les 19.00 hores.