Un home de 28 anys ha estat detingut per la Policia Nacional com a presumpte autor de la violació que una dona va patir el mes d'abril passat mentre aquesta feia esport a plena llum del dia en el barri malagueny de Intelhorce. Una complexa investigació de la Unitat d'Atenció a la Família i Dona (UFAM) ha culminat amb la identificació i localització al sospitós a Mijas, on ha estat arrestat pels presumptes delictes d'agressió sexual amb penetració, lesions greus i robatori amb violència i intimidació, ja que a més del brutal assalt sexual li va sostreure a la víctima el telèfon mòbil i l'smartwatch, elements que els investigadors han recuperat en el domicili del sospitós. Les fonts han afegit que l'arrestat, d'origen sud-americà, es trobava en situació irregular a Espanya. L'autoritat judicial ha ordenat el seu ingrés a la presó.

L'agressió va tenir lloc el 23 d'abril. La víctima va ser atacada cap a les 20.00 hores al turó on encara hi ha els grans dipòsits de l'antiga fàbrica, ara convertida en una zona d'esbarjo per passejar o practicar esport. La perjudicada, de 48 anys, va narrar com l'agressor es va acostar per l'esquena quan era a les màquines de musculació i li va clavar un cop de puny al nas sense dir res. Després de diversos cops més, la va agredir sexualment i li va robar tant el telèfon mòbil com el rellotge de polsera abans de fugir en bicicleta. La víctima va patir fractura d'envà nasal, lesions als genitals i hematomes a la zona dels ulls, ha detallat avui la Comissaria Provincial de Màlaga.

Un minuciós treball de camp al lloc dels fets va portar els investigadors fins a l'estació de Rodalies de Guadalhorce, a uns dos quilòmetres i mig del lloc dels fets. Les indagacions van constatar que el sospitós s'hi va desplaçar en bicicleta i va agafar un tren amb destinació Fuengirola. Això va permetre posar cara al presumpte agressor, que va ser reconegut sense cap mena de dubte per la víctima. Finalment, els agents van localitzar l'home, que va ser detingut per la seva presumpta participació en els delictes d'agressió sexual amb penetració, lesions greus, robatori amb violència i infracció a la Llei d'Estrangeria. Al registre del seu habitatge de Las Lagunas de Mijas, els agents de la UFAM van localitzar el mòbil i l'smartwatch de la perjudicada, a més de la bicicleta i la indumentària que portava l'investigat en el moment dels fets. Després de ser posat a disposició judicial, el Jutjat d'Instrucció número 3 de Fuengirola en funcions de guàrdia en va decretar l'ingrés a la presó provisional.