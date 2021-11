Valentín Moreno, condemnat pel crim de la Vila Olímpica de Barcelona, es troba ingressat en estat crític a l'Hospital de Germans Trias després d'haver rebut un tret al cap aquesta matinada. Segons les fonts consultades per El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, han sigut els treballadors del centre sanitari de Can Ruti els que han alertat els Mossos d'Esquadra minuts després de rebre Moreno i descobrir que havia sigut ferit per una arma de foc. La policia catalana ha activat en aquell instant els seus investigadors per esbrinar el que ha passat i també ha avisat a la resta de patrulles per detenir l'home que ha disparat a Moreno, que es debat entre la vida i la mort per l'impacte de la bala. Les primeres informacions apunten que els fets haurien tingut lloc al carrer de Tarragona de Sant Adrià de Besòs pocs minuts després de la mitjanit. Un individu s'ha acostat a Moreno i l'ha disparat, de manera que ha quedat estès a terra i persones del seu entorn l'han traslladat ràpidament a un centre mèdic.

Condemnat per assassinat i violència racista

Valentín Moreno Gómez es va enfrontar per primera vegada a la justícia per l'assassinat de Carlos Javier Robledo Peña, de 22 anys, l'1 d'abril del 2000, el conegut com a «crim de la Vila Olímpica». Quan es va cometre l'homicidi, en el qual van participar sis persones més, Moreno era menor d'edat –complia els 18 poques hores després– i se li va aplicar la justícia juvenil. Un jutge li va imposar 12 anys d'internament en un centre de menors i l'Audiència de Barcelona li va rebaixar l'estada a vuit anys i tres de llibertat vigilada. El 9 de gener de 2009 Moreno també es va veure implicat en una agressió de caràcter racista que va protagonitzar l'equip del Bada Bing –«que pel que sembla està integrat per persones integrades al grup Casuals dels Boixos Nois», segons remarcava una interlocutòria judicial– contra l'equip de Rosario Central –«integrat per jugadors de diferents nacionalitats»–.