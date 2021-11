La família d'Helena Jubany, la jove bibliotecària de Mataró assassinada a Sabadell el 2 de desembre del 2001, demana al jutjat que instrueix el cas que imputi tres sospitosos del crim. L'advocat de la família, Benet Salellas, ha alertat que la investigació està en temps de descompte perquè falten només tres mesos perquè prescrigui i que la imputació d'aquests sospitosos evitaria que el cas quedi impune. Els sospitosos són dues persones de l'entorn de la Unió Excursionista de Sabadell i l'usuari que assetjava la bibliotecària en xats d'Internet. La família també sol·licita que es creï un grup mixt d'investigació de Policia Nacional i Mossos d'Esquadra que doni un impuls definitiu al cas.

"Ara mateix hem perdut l'esperança en el sistema judicial però no per això deixarem de batalla i, per això, avui anunciem que, atès que no ho ha fet ni la policia ni la fiscalia ni la judicatura, sol·licitem nosaltres la imputació de persones sospitoses i reclami que hi hagi una investigació policial profunda i que s'arribi a judici", ha anunciat el germà d'Helena Jubany, Joan Jubany.

L'advocat de la família, Benet Salellas, ha concretat que l'assassinat és a punt de prescriure. De fet, prescriuria la setmana que ve si no fos pels 80 dies d'estat d'alarma que al final han servit per allargar el termini fins al febrer de l'any vinent. Per evitar que l'assassinat quedi impune, la família de la víctima fa una crida a la justícia perquè hi aboqui recursos durant aquests tres mesos que permetin acabar asseient al banc dels acusats els implicats en el crim.

"Hem posat damunt la taula tres noms de sospitosos. És important que el jutge els imputi formalment abans no acabi el termini per evitar que es produeixi la prescripció", ha afirmat Salellas. Dos dels sospitosos que l'acusació particular vol que s'investiguin com a suposats autors o coautors de l'assassinat són de l'entorn de la Unió Excursionista de Sabadell (UES). "Encara no entenem com pot ser possible que la UES, l'entitat de la qual va formar part, no li hagi dedicat algun record, homenatge o acte especial. Algunes persones es van preocupar més d'encobrir sospitosos que de buscar culpables, i això és horrorosament dolorós", ha afirmat Jubany.

El tercer sospitós és la persona que hi ha darrere d'un usuari que assetjava la víctima a través de xats d'Internet i a qui la jove tenia por. La família ha concretat que el nom d'aquest sospitós ha aflorat arran de l'anàlisi del disc dur de l'ordinador d'Helena Jubany, acordat pel jutjat el maig d'aquest any i que va suposar una nova reobertura del cas. Joan Jubany ha criticat la manca d'implicació en la resolució del cas del grup d'investigadors de la Policia Nacional i ha exposat que va ser ell mateix qui va acabar aportant-los la identitat de la persona que s'amagava darrere d'aquell pseudònim d'Internet.

Precisament, per aquesta manca de confiança en la tasca dels investigadors, la família ha sol·licitat al jutjat en reiterades ocasions la implicació directa de la Unitat Central d'Homicidis dels Mossos d'Esquadra. És una petició que fins ara el jutjat sempre ha desestimat, però Salellas ha concretat que ara han demanat que es creï un grup mixt amb policies dels dos cossos: "Proposem una unitat combinada perquè d'alguna manera s'expliciti que es dupliquen els recursos en aquests últims tres mesos que tenim per resoldre el crim de l'Helena".

Joan Jubany ha subratllat que, després de molts anys amb la causa "en un calaix", l'any passat van aconseguir que es reobrís i aportar nous elements que feien que la família veiés més a prop que s'aclarissin els fets. Tot i això, consideren que hi ha hagut una "negligència clara" perquè no s'han esgotat totes les vies d'investigació. "És gravíssim perquè els assassins porten 20 anys d'absoluta impunitat", ha afegit.

El germà de la víctima i Salellas també han estat especialment crítics amb la resolució de l'Audiència de Barcelona, que va suposar una "bufetada" per a la família, quan va revocar la reobertura del cas acordada pel jutjat l'agost del 2020. L'acusació particular ho ha recorregut al Tribunal Constitucional i acusa el tribunal de la secció tercera d'haver actuat amb "manca de sensibilitat".