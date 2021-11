La Unitat d’Atenció a la Família i Dona (UFAM) de la Policia Nacional d’Aranjuez busca, amb ajuda d’altres unitats i de la Guàrdia Civil, la dona que no va entregar els seus fills a un centre de menors de la Comunitat de Madrid en aquesta localitat el dia 15 de novembre, tal com estava estipulat.

Els fets van tenir lloc el 15 de novembre a la residència infantil Madre Teresa d’Aranjuez. Els nens, Jonathan, Adán i Izan, de 9, 5 i 7 anys, tenien una estada d’unes hores programada amb la mare, de 27 anys, però a l’acabar no va aparèixer amb ells, ni tampoc l’endemà. Dos dels nens necessiten medicació.

Per això, la Comunitat de Madrid ha denunciat la desaparició de tres menors, ja que té la seva custòdia, han indicat a Europa Press fonts de la Conselleria de Família, Joventut i Política Social, on s’ha posat a disposició de les autoritats per col·laborar i trobar els nens.

El pare i altres familiars també han denunciat els fets davant la Policia i l’Associació SOS Desapareguts ha difós una alerta amb les seves fotos i característiques. Creuen que la dona es va emportar els nens amb tren. La Policia Nacional i Guàrdia Civil els busca a Madrid i Còrdova. Els pares havien perdut la custòdia dels petits, però sí que tenien dret a visites programades.