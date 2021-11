Un jove de 16 anys va atropellar presumptament dimarts amb el cotxe de la seva mare un altre de 17, que va resultar ferit lleu, a l'avinguda de les Garrigues de Lleida, ha informat a Europa Press la policia local.

La Guàrdia Urbana va denunciar penalment el conductor per un presumpte delicte contra la seguretat viària per no tenir el permís de conduir perquè era menor d'edat, ha avançat el diari 'Segre'.

Tres patrulles de la policia local, dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat es van desplaçar fins al lloc del sinistre.