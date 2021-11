La Policia Nacional ha detingut a Barcelona els 14 membres «més violents» dels Boixos Nois i del seu entorn més pròxim, segons informa el cos estatal a través d’un comunicat. L’operació, portada a terme el 2 de novembre, va estar dirigida pel Jutjat número 1 de Sabadell (Barcelona), que va decretar el secret de les actuacions fins ahir, 24 de novembre. Als arrestats se’ls imputen delictes greus per tràfic de drogues, explotació sexual de dones, tinença il·lícita d’armes o blanqueig de capitals, entre d’altres. Set han ingressat a la presó.

Els agents van realitzar l’entrada i registre a 18 habitatges i locals, cosa que va donar com a resultat la confiscació de deu armes de foc, nombroses armes blanques, un quilo de cocaïna, més de 5.000 plantes de marihuana i 42 quilos de cabdells, així com diferents substàncies estupefaents com cocaïna rosa i haixix. També es va intervenir nombrós material de caràcter supremacista, relatiu a aquest grup ultra radical Boixos Nois i a la banda motera Hells Angels –’àngels de l’infern’–, a la qual pertanyia un dels seus caps.

D’altra banda, es van bloquejar més de 20 comptes bancaris, es van embargar tres habitatges i 27 vehicles, i es van intervenir més de 300.000 euros en efectiu, provinents presumptament de les activitats il·lícites realitzades per l’organització.

Nexe d’un entramat delinqüencial

La investigació es va iniciar en el primer trimestre del 2020, quan els investigadors van detectar com aquest entramat delinqüencial, el nexe del qual seria el grup ultra Boixos Nois, facció més radical de seguidors del FC Barcelona, actuava com una veritable organització criminal jeràrquica i disciplinada, i amb un «excessiu caràcter violent» que manifestaven davant altres organitzacions i clans que els intentaven disputar les zones d’actuació.

Durant el desenvolupament de la investigació, tutelada per l’òrgan judicial, es va determinar que presumptament per al seu finançament estarien cometent una àmplia gamma de delictes greus. Quant al tràfic de drogues, no discriminaven respecte al tipus de droga distribuïda, recolzant-se en una complexa xarxa de productors i redistribuïdors de les substàncies, amb què evitaven mantenir cap contacte.

Un altre il·lícit constatat va ser la importació de medicaments il·legals, principalment de medicaments anabòlics, alguns dels quals se’n desconeix l’origen, sense autorització de l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris, i el consum dels quals pot arribar fins i tot a causar la mort.

Neutralització d’un pis destinat a l’explotació sexual

Un fet significatiu en aquest dispositiu, remarca el comunicat, va ser la neutralització d’un pis destinat a la prostitució coactiva de dones, àmbit de lluita important per a la Policia Nacional, que utilitza com un dels seus principals referents el Pla de la Policia Nacional contra el tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual. Els rèdits econòmics resultants d’aquesta activitat il·lícita es convertien en la base de finançament de les seves activitats, principalment relacionades amb l’assistència a esdeveniments musicals i esportius per a la difusió d’odi, hostilitat i violència cap a altres col·lectius vulnerables o antagònics.

Aquesta facció radical seria l’hereva de la coneguda com Casuals, desarticulada fa uns anys amb la detenció i empresonament d’alguns dels seus membres acusats d’extorsió i segrest.

Grup ultra

El grup ultra Boixos Nois va ser fundat el 1981, recorda la nota de la policia estatal. Des d’aleshores, alguns dels seus membres han participat en nombroses agressions a col·lectius ultres ideològicament antagònics i han sigut objecte de diferents operacions policials vinculades principalment al tràfic de drogues, blanqueig de capitals, extorsions, amenaces, detencions il·legals, agressions violentes.

Un dels moments més negres de la història d’aquest grup radical va ser el 1991, quan cinc dels seus membres van assassinar a punyalades un jove de 20 anys seguidor del RCC Espanyol de Barcelona als voltants de l’antic estadi de Sarrià, la primera mort ultra a Espanya.

La seva última acció violenta més coneguda va tenir lloc el 25 de gener del 2020 a València, quan van protagonitzar uns greus enfrontaments contra el grup ultra Yomus, als voltants de l’estadi valencià de Mestalla. En aquesta baralla van participar els principals caps que ara han sigut detinguts.

L’any 2003 els va ser negada l’entrada a estadis de futbol al·legant la seva violència i perillositat. A més, el 2019, la Comissió Permanent de la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l’Esport els va declarar «grup perillós».