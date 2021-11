Agents de la Policia Nacional han detingut a Las Palmas de Gran Canària a una dona de 31 anys, amb antecedents policials, com a presumpta autora d'un delicte de maltractaments cap al seu fill d'11 anys. Una visita d'agents de Participació Ciutadana al col·legi del menor va servir perquè aquest denunciés les agressions que rebia a casa. L'exploració del mateix va determinar que patia insults i agressions continuades per part de la seva progenitora. A través del Pla Director, la Policia Nacional estableix un canal de comunicació permanent amb la comunitat educativa, en el qual es tracten temes com ara els riscos d'Internet, l'assetjament escolar, drogues i alcohol, les bandes juvenils i la violència de gènere. En una d'aquestes xerrades en un centre educatiu, un nen es va acostar a l'agent de la Policia Nacional que impartia la mateixa per a manifestar-li els continus maltractaments físics i psicològics que patia per part de la seva progenitora en el domicili familiar.

Es van activar llavors tots els protocols establerts per agents especialitzats de la Unitat de Família i Atenció a la Dona, els qui mitjançant una exploració al menor van poder determinar que havia patit i continuava patint insults i agressions de manera periòdica per part de la seva mare. La dona va ser immediatament detinguda com a presumpta autora d'un delicte de maltractaments, quedant el petit sota la custòdia del seu avi adoptiu.