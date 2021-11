Randy Koussou Alam-Sougam, que diu ser príncep de l'antic regne africà de Dahomey i gestionar un hòlding empresarial internacional amb actius per valor de 20.000 milions de dòlars, ha sigut absolt d'un delicte de lesions a una de les dones que anaven a les festes que celebrava en el seu xalet de Madrid en plena pandèmia de la covid. La jutgessa Alicia González, titular del número 36 penal de Madrid, ha dictat una sentència, a la qual ha tingut accés CASO ABIERTO, el canal d'investigació i successos dels diaris de Premsa Ibèrica, en la qual absol al príncep Randy i rebutja la petició de la fiscalia i la denunciant d'imposar-li 11 mesos de presó i una ordre d'allunyament de la denunciant.

NO EREN PARELLA

La dona, una jove valenciana, havia denunciat que el príncep africà i ella tenien una relació de parella i que durant una de les festes il·legals, celebrada el passat 22 de novembre en el xalet de Randy Koussou, ell l'havia colpejat. La jutgessa entén que no hi ha ni una prova que avali aquest testimoni, del qual afirma que ha estat contradictori. L'informe forense no va trobar cap lesió en la dona, que va dir haver-se caigut contra una taula després de rebre l'agressió. Durant el judici, el príncep de l'actualment república de Benín va admetre que tots dos havien tingut relacions sexuals en diverses ocasions, però va rebutjar que fossin parella. De fet, la sentència recull que l'home va assegurar que en aquells mateixos dies també va tenir relacions sexuals amb altres dones que van assistir a les seves festes. Durant el judici, el príncep Randy va assegurar que la dona li va demanar diners a canvi de mantenir relacions sexuals. A més la jutgessa descarta que existís una relació sentimental entre tots dos, de manera que no es pot haver comès un delicte de lesions en l'àmbit familiar.

POLICIES I FAMOSOS

En el judici van declarar també els policies que van acudir al xalet del príncep a Aravaca (Madrid) després de rebre la trucada de socors de la jove. Els agents van recordar que els inquilins del xalet van trigar molt de temps a obrir-los la porta. La jutgessa apunta en la sentència que aquesta tardança va poder ser motivada per la por del príncep i els seus convidats a patir sancions per haver infringit amb les seves festes la normativa desplegada per frenar la pandèmia del coronavirus. El príncep africà va saltar a l'escena mediàtica quan es va destapar que va organitzar almenys dues festes en plena pandèmia a les quals van acudir famosos, inclòs un jugador espanyol de l'NBA. La policia va interrompre una de les celebracions en les quals participaven unes 200 persones, de les quals quatre van ser detingudes.

EL PRÍNCEP ALLEUJAT

El príncep Randy va mostrar, en declaracions a CASO ABIERTO, la seva sensació d'«alleujament, satisfacció i justícia» per la sentència. Insisteix que la dona que ho va denunciar ho va fer per «castigar-me per la seva gelosia» perquè ell estava «atent a altres dones» durant aquelles festes. Koussou va indicar que actualment està a Egipte «creant el primer Banc d'Inversió per Dones d'Àfrica», que preveu posar en marxa el maig de 2022 amb una gran «Gala de Sirenes». Quant a les festes il·legals que va organitzar en el seu xalet de Madrid durant la pandèmia, afirma que «estava sol i una mica trist després de la separació de la meva ex-xicota. Les meves intencions no eren fer grans festes i violar la llei. Vaig organitzar aquelles festes per entretenir-me». Afegeix que no ha rebut cap sanció («només em van advertir»), encara que sap que alguns dels assistents van ser multats en sortir del seu xalet. Quant al futur, explica que té previst tornar a Espanya «en un parell de setmanes». Passarà per Madrid i per Eivissa i anuncia que pensa comprar-se «una casa» a Marbella.