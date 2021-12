Dues persones han resultat ferides a Mataró (Maresme) després que a les 8 h d'aquest mateix dimecres, 1 de desembre, s'hagi produït una explosió en una botiga de telefonia mòbil i comunicació ubicada en el número 23 de la ronda O'Donell de la capital del Maresme. Segons expliquen des de Bombers, que han intervingut amb 4 dotacions, el més mal parat ha sigut un home que vivia al mateix local i que ha resultat «menys greu» a causa de les cremades que li ha produït la deflagració a la cara i al tors. Al lloc, també s'han desplaçat quatre unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han traslladat l'home a l'Hospital de la Vall d'Hebron per ser tractat per les cremades sofertes. L'altra ferida ha sigut una dona que passava just per davant de la botiga en el moment de l'explosió i que ha rebut algunes esgarrapades després de caure a terra. Des de Bombers indiquen que la dona no ha hagut de ser traslladada i ha anat ella mateixa a l'hospital.

La persiana exterior del local ha quedat destrossada i els Bombers han acabat precintant l'entrada del local. Al lloc del succés també s'han desplaçat agents de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra. Aquests últims mantenen ara oberta una investigació per determinar l'origen de l'explosió, tot i que des del cos policial assenyalen a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que «tot apunta a un accident per un tema elèctric». Preguntat per la situació de l'home que, com remarquen des de Bombers, vivia al local accidentat, fonts de l'Ajuntament de Mataró expliquen a El Periódico que des de Serveis Socials no tenien constància que l'home visqués instal·lat a l'establiment.