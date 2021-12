Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat van desarticular el dimarts 30 de novembre un punt de venda i consum de cocaïna en un edifici del districte de Collblanc - la Torrassa, van detenir tres dels presumptes traficants, i n'han denunciat un quart. La investigació es va iniciar a començaments del mes de novembre quan els investigadors van tenir coneixement d'una afluència constant de drogodependents a un antic edifici del carrer Sort a l'Hospitalet de Llobregat. En una primera fase de la investigació els agents van observar que les persones accedien a l'edifici i estaven adquirint dosis de cocaïna amb un alt grau d'adulteració.

Durant la investigació els agents van tractar d'esbrinar la identitat de les persones que podien estar subministrant la droga als clients i van efectuar diversos dispositius de vigilància amb l'objectiu de detectar els moviments de les persones que freqüentaven l'edifici. Arran dels diversos dispositius es va poder determinar que quatre homes eren els que estaven fent ús habitual de l'habitatge i que presumptament eren els que estaven rebent als clients i subministrant-los les dosis. Els agents van esbrinar que aquests quatre homes ja havien estat detinguts o denunciats recentment en altres investigacions relacionades amb el tràfic de drogues i que en aquesta ocasió havien ocupat un habitatge buit per establir-hi un punt de subministrament i consum de cocaïna que funcionava les 24 hores del dia.

Finalment, un cop obtinguts els indicis necessaris, els agents van fer una entrada i registre en el domicili investigat durant el matí del 30 de novembre. Van sorprendre tres dels presumptes traficants a l'interior i també nombrosos drogodependents en possessió de droga que havien adquirit presumptament a l'interior de l'habitatge. Durant el registre del domicili els agents van localitzar cocaïna i marihuana, balances de precisió per pesar les dosis i altres indicis relacionats amb la investigació. Els agents van detenir tres dels presumptes traficants i en van denunciar un quart, que tenia pendent una ordre de detenció i ingrés a presó emesa per un jutjat de Barcelona. El pis on actuaven ha estat recuperat per la propietat. Els detinguts van ser posats a disposició judicial i va ser decretada la seva llibertat amb càrrecs.