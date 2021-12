Els famosos estafats per Paco Sanz no veuran ni un euro més. Segons ha pogut saber CASO ABIERTO, el canal d'Investigació i Successos de Prensa Ibérica, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha rebutjat el recurs d'apel·lació en el qual demanaven que l'estafador que deia tenir dos mil tumors els indemnitzés pels «danys morals» que van patir amb el seu engany. Sanz va estafar durant anys a 14.429 persones dient-los que s'estava morint per una estranya malaltia anomenada síndrome de Cowden i que necessitava la seva ajuda i els seus diners per continuar vivint. Algunes de les seves víctimes van ser actors i presentadors de televisió, des de José Mota fins a l'Hermano Mayor, Pedro García Aguado, que van entregar diferents quantitats a l'estafador o el van ajudar i van col·laborar amb ell d'alguna manera.

NO HA ENTRAT A LA PRESÓ

Després d'arribar a un acord amb la Fiscalia el mes de febrer passat, Sanz va ser condemnat a dos anys de presó per estafa i a retornar els diners que li van donar tots els denunciants, una suma que s'eleva a 36.918 euros. Ni ell ni la seva ex-xicota, Lucía, que va ser condemnada a un any i nou mesos, van haver d'entrar a la presó, però diversos dels famosos afectats van recórrer la sentència, primer davant l'Audiència Provincial, que va rebutjar el seu recurs, i després al TSJ de Madrid, que acaba de fer el mateix. Diversos d'aquests personatges coneguts insistien a reclamar més diners, van arribar a demanar gairebé cent mil euros, una xifra que després van rebaixar, admetent que acceptarien «l'import que determini el Tribunal». En el seu recurs davant el TSJ de Madrid asseguraven haver patit perjudici psicològic perquè en ser estafats van patir «angoixa, neguit i en última instància una desconfiança a un principi bàsic de la societat com és la solidaritat, que és i ha de ser rescabalat».

«HUMILIACIÓ I ESCARNI PÚBLIC»

El recurs d'aquests actors i presentadors entenia que van patir «humiliació i escarni públic» en difondre's que havien estat víctimes de Paco Sanz en programes de televisió com 'El programa de Ana Rosa' i 'Sábado Deluxe', de Telecinco, i 'La mañana de TVE 1'. Pedro García Aguado, conegut pel seu programa 'Hermano Mayor', va donar 750 euros per ajudar a Paco Sanz a curar-se. I 150 euros més a través de l'associació que porta el nom del presentador. Descoberta l'estafa, va reclamar que, a més que li retornés els donatius, li pagués 41.200 euros pels «danys morals» que havia patit en ser enganyat.

GALA BENÈFICA

Altres famosos que van creure en Paco Sanz reclamaven diners pel mateix concepte. José Mota demanava 6.000 euros (li havia donat 3.000 euros), l'actor David Fernández Batanero, que participa a 'Acacias 38', 12.500 euros més (va donar 250 euros) i l'humorista Santi Rodríguez va demanar 7.720 euros a més de recuperar els 3.000 euros que havia perdut en l'organització d'una gala benèfica. Alguns dels afectats van sol·licitar en el seu recurs rebre també compensació pel «lucre cessant»; és a dir, els diners que van deixar de guanyar per dedicar temps i esforços a ajudar a Paco Sanz. En aquest cas, per exemple, l'ex 'Hermano Mayor' Pedro García Aguado va sol·licitar en el seu moment 20.000 euros més en aquest concepte, quelcom que també ha estat denegat.

VA ESTAFAR 264.780 EUROS

El tribunal tampoc ha estimat la petició d'aquells denunciants que van sol·licitar que Sanz no retorni només els diners que va estafar a les persones que el van denunciar, com estableix la sentència, sinó a tots els que van contribuir econòmicament a la seva causa, encara que alguns no recorreguessin a la justícia una vegada descobert el frau, la qual cosa suposaria per a Sanz un total de 264.780,41 euros, segons la investigació. El TSJ de Madrid sí que ha estimat parcialment el recurs presentat per l'ex-xicota de Paco Sanz, que també va ser condemnada a pagar els costos del judici celebrat contra la parella. L'advocat de la noia, Alberto Martín, ha aconseguit que el tribunal redueixi aquesta despesa. Lucía haurà de fer front al trenta per cent dels costos i serà Sanz qui aboni l'altre setanta per cent.