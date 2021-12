Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Reus van detenir el passat 2 de desembre cinc homes d'edats compreses entre els 19 i els 40 anys, de nacionalitats colombiana i armènia, tots cinc veïns de València, com a presumptes autors d'un delicte d'extorsió. La investigació va començar a finals del mes de novembre arran de la denúncia presentada per l'administradora d'un hotel situat a Cambrils. La dona va explicar als mossos que durant el passat mes de setembre uns individus s'havien intentat posar en contacte amb els responsables de l'empresa, primer a través de Correus i després a través d'aplicacions de missatgeria. Els individus en qüestió els volien fer arribar documentació on suposadament es mostraven irregularitats comeses per l'empresa i els demanaven una transferència de 50 bitcoins a canvi de no fer-la pública.

Tot i que els responsables de l'empresa no van fer cas de les amenaces, passades unes setmanes van rebre un missatge amb fotografies del personal de l'hotel extretes de les xarxes socials. Tot seguit els van enviar un missatge demanant-los, en aquesta ocasió, un únic bitcoin a canvi de no difondre la documentació de l'empresa. A finals de novembre, tres homes es van presentar a l'hotel de Cambrils i van intentar trobar-se amb la víctima, però no ho van aconseguir i van contactar amb un treballador a qui van facilitar un número de telèfon perquè contactessin amb ells i poder negociar. Després d'aquest episodi, els individus van amenaçar de nou a la víctima a qui van donar un ultimàtum, si no negociava el proper pas, seria segrestar un dels treballadors. Mentre els mossos feien indagacions per saber qui s'amagava darrere dels missatges, el passat 2 de desembre, el vigilant de seguretat de l'hotel va alertar la policia de la presència de cinc homes que preguntaven pels responsables de l'empresa i que no es volien identificar. Ràpidament, agents de seguretat ciutadana i de la unitat d'investigació de Reus que portava el cas van arribar al lloc. Els mossos van comprovar mitjançant gestions d'investigació que es tractava de les persones que havien intentat extorsionar l'administradora de l'hotel i els van detenir. Posteriorment, un vigilant de l'hotel va localitzar en una paperera situada al pàrquing una arma de foc. Segons les primeres comprovacions, tot i semblar real es tractava d'una rèplica que en realitat era d'aire comprimit. Els cinc detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus el passat 5 de desembre i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.