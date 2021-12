L'operació de recerca del jove desaparegut a Formigal ha acabat de la pitjor manera. La Guàrdia Civil ha trobat el seu cadàver aquest dimecres als voltants d'on se'l va veure per última vegada. Era veí d'un poble de la província de València. No es tenien notícies del jove des de la matinada de diumenge. El dispositiu de recerca d'aquest dimecres ha començat amb la primera llum del matí, segons han informat fonts de la Benemèrita, després de no obtenir cap resultat positiu aquest dimarts, quan es va prolongar fins a última hora de la tarda.

L'operatiu comptava amb la col·laboració de gossos especialitzats en la recerca de persones i s'ha centrat als voltants del nucli urbà de Formigal, on ha caigut molta neu els últims dies. La Guàrdia Civil manté oberta la investigació en totes les àrees, ja que no es descarta cap hipòtesi sobre què ha pogut passar. Un amic del desaparegut va comunicar aquest dilluns, 6 de desembre, cap a les 12.00 hores, que no tenia notícies del jove des de la matinada de diumenge i que el seu cotxe estava aparcat on l'havien deixat en arribar de viatge des del País Valencià.

El jove en té 31 i se'l va veure per última vegada cap a les 4.30 hores de diumenge a l'interior d'un bar amb uns amics que havia conegut i venien de Castelló. El motiu de la desaparició sobtada està sota objecte d'estudi per part dels agents de l'institut armat, que, de moment, qualifiquen l'assumpte de «voluntari», tot i que hi ha una sèrie d'indicis preocupants, com són que va abandonar ràpidament el bar, deixant-se la jaqueta de color blau que portava amb les claus del cotxe a dins, així com diners en efectiu i les targetes.