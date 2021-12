Els Mossos d'Esquadra han denunciat administrativament la propietària d'un gos que malvivia en un magatzem d'Amposta, al Montsià. Els agents es van personar aquest dimarts 7 de desembre a la finca on es trobava l'animal, que no presentava cap lesió. El ca estava a l'interior d'un magatzem, envoltat d'escombraries i en unes condicions higièniques i sanitàries molt deficients. La dona ha estat denunciada per diverses infraccions en matèria de protecció d'animals i la denúncia va ser tramesa a l'Ajuntament d'Amposta.