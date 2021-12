Pedro Fernández va morir assassinat a Sabadell la nit del 10 de juliol de 2021. Els Mossos d'Esquadra van arrestar a tres persones: Isaac Gil, com a autor material dels fets, i Pilar i Dolores, dues germanes bessones que van presenciar els fets però no van tractar d'impedir-lo ni van avisar a la Policia i, segons els veïns, van ajudar a ocultar proves de la violenta mort d'aquest home de 55 anys. Només Isaac va ser empresonat preventivament. Els investigadors de la policia catalana sospitaven que les bessones Vázquez mentien en declarar que tot s'havia reduït a una baralla entre Isaac i Pedro davant la qual no havien pogut intervenir, però no podien demostrar-ho. Les dues dones van recuperar la seva llibertat després de passar a disposició judicial. Han estat cinc mesos al carrer per a desesperació de la família de Pedro. Aquest mes de desembre, no obstant això, els Mossos han trobat finalment indicis sòlids que les bessones van actuar al costat d'Isaac en l'elaboració d'un parany per a Pedro i la jutgessa de Sabadell ha ordenat que també ingressin provisionalment en la presó.

Tals indicis estaven en els telèfons mòbils dels quatre implicats en aquesta història –els tres sospitosos i la víctima–. L'anàlisi dels terminals per part dels Mossos ha mostrat que les bessones i Isaac van intercanviar desenes de missatges i àudios de Whatsapp dies abans del crim per a "orquestrar" un pla per a matar a Pedro, qui a més era el xicot de Dolores. Amb l'informe policial a la mà, la magistrada creu que les germanes Vázquez van actuar amb "sang freda" i, al costat d'Isaac –qui al seu torn era també la parella sentimental de Pilar–, van decidir quan i on anava a morir Pedro: el 10 de juliol a casa de Dolores. I així va succeir. Hi ha molts àudios. En un, enviat per Pilar a Isaac, aquesta li pregunta "com aconseguir cloroform?" i aclareix que serà perquè Dolores "l'adormi" i a continuació "rematar-lo". En el mateix missatge Pilar remarca que ha de fer-se "aquest divendres" i que ella agafarà festa a la feina. En un altre àudio Isaac i Pilar estudien també la possibilitat d'usar una pistola elèctrica per a deixar-lo "fregit". No consten restes de cloroform en l'organisme de Pedro ni tampoc que utilitzessin el dispositiu elèctric. En un tercer, els tres es recorden que han de disposar d'"una manta" per a, presumiblement, enrotllar i traslladar el cos.

"Un petó enorme"

Segons els Mossos, l'assassinat de Pedro va seguir un pla. Dolores va convidar l'home a dormir a la seva casa el 10 de juliol. Aquesta nit, Dolores va enviar a Pedro un àudio per a demanar-li que dormissin junts i per a dir-li que el trucaria perquè vingués al seu pis quan acabés el sopar en la qual es trobava llavors. Aquest àudio acaba amb "un petó enorme, t'estimo". Pedro va respondre a aquest àudio amb un altre en el qual confirmava que vindria sempre que Dolores estigués sola. Dolores va mentir i va dir que no hi hauria ningú més al pis. Va acabar el sopar de Dolores i Pedro es va reunir amb ella a casa. Quan ja dormia en calçotets en el seu llit, Isaac va entrar a l'habitació i el va colpejar al cap brutalment amb una eina metàl·lica –una pota de cabra–. Pedro va poder reincorporar-se i va tractar de fugir. Perseguit per Isaac, va sortir del dormitori, va arribar a la porta del domicili i va baixar per les escales comunitàries. Durant aquesta escapada, Isaac va continuar colpejant-ho al crani fins que va aconseguir tombar-lo en el replà de la tercera planta. L'autòpsia va concloure que Pedro havia rebut almenys 12 cops, també va certificar que no va arribar a defensar-se: quan ho va fer va ser intentant escapar sense èxit d'Isaac. Per l'espiell d'una porta, un dels veïns de la finca va gravar part de la seqüència.

Els primers agents dels Mossos que es van desplaçar al carrer de Portos de Sabadell aquella matinada van acudir alertats per una trucada veïnal que assegurava haver sentit cops en la tercera planta de l'edifici. Ignoraven que es dirigien a l'escenari d'un crim, fins que es van topar amb Isaac netejant taques de sang i de massa encefàlica a terra i a les parets del replà. En preguntar què havia ocorregut, Isaac va respondre que havia caigut accidentalment un veí. Els agents van voler veure al supòsit ferit i van pujar al pis de dalt seguint el rastre de sang. Allí esperaven Pilar i Dolores que van intentar tancar el pas a la policia. Quan els uniformats van poder desfer-se de les dones i accedir al domicili de Dolores, van trobar enrotllat en una manta el cos de Pedro, amb el cap picat.

Isaac va ser arrestat en aquest instant. Els investigadors del Grup d'Homicidis, activats després de la macabra troballa, també van detenir a les bessones Vázquez. Sospitaven que ambdues estaven implicades en la mort de Pedro però no era clar si el seu paper es reduïa a l'encobriment o si havien participat del crim. La jutgessa després d'aquella detenció les va deixar en llibertat amb mesures cautelars. Fins a aquest 1 de desembre, quan els Mossos han aportat les proves descobertes en els seus telèfons mòbils que, per a la magistrada, sostenen que Pilar i Dolores van ser coautores.

Cinc mesos en llibertat

Cinc mesos després, la família de la víctima respira una mica més tranquil·la. L'exdona de Pedro, Marina, i la filla que tots dos van tenir han patit un calvari durant aquest temps. Al dol per la pèrdua de Pedro, han sumat el pànic a creuar-se amb les bessones per Sabadell. Una por que també han experimentat alguns dels veïns del barri. L'ordre d'empresonament de les bessones subratlla que ambdues “s'han enfrontat a la família i veïns”. “Dolores i Pilar no han deixat de sortir de canyes i de tapes però la meva filla i jo a penes hem sortit de casa perquè sabíem que Dolores ens odia”, explica Marina. "Agafava el telèfon de Pedro i em trucava per a insultar-me", recorda. “Era molt gelosa, no podia preguntar-li res sobre la nostra filla perquè s'enfurismava”, afegeix. Marina ha contractat els serveis del lletrat Juan Pagán. "Lluitaré perquè es podreixin en la presó", assegura. Pagán és, a més del lletrat de la família, amic personal de Pedro. El togat diu d'ell que era "una bona persona" i que "la crueltat" amb la qual va ser assassinat resulta difícilment explicable.

Pedro havia estat professor d'arts marcials durant 30 anys i havia treballat gairebé tota la seva vida en una fàbrica, una feina de la qual s'havia retirat feia poc després d'una operació de maluc de la qual no es va recuperar. Cobrava la invalidesa i omplia el seu temps col·laborant amb associacions animalistes, les úniques entitats que han plorat la seva mort, lamenta Marina. "Era un home exemplar, que mai, en 22 anys de matrimoni, em va posar la mà damunt", subratlla la seva exdona per a negar que Pedro fos assassinat perquè maltractés a Dolores, una circumstància a la qual tal vegada al·ludeixen les bessones quan decideixin parlar en seu judicial. Del que hi ha menys dubtes és que la que mantenien Pedro i Dolores era una "relació tòxica". "Intentàvem que s'allunyés d'ella, però sempre acabava tornant", explica Marina.