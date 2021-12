El nedador francès Yannick Agnel, doble campió olímpic en els Jocs de Londres el 2012, va ser detingut aquest dijous com a sospitós d'haver violat una menor de 15 anys el 2016, segons va informar el canal CNews. Agnel, de 29 anys i retirat des del 2016, ha sigut detingut per una denúncia interposada per una nedadora que s'entrenava amb ell entre el 2014 i el 2016 a Mülhausen, al nord-est del país.

Segons CNews, la Fiscalia de Mülhausen ha comunicat l'arrest per «violació i agressió sexual contra una menor de 15 anys». El nedador va guanyar els ors en 200 metres lliures i els 4 x 100 metres lliures i va ser plata en els 4 x 200 metres lliures. Així mateix, va ser campió mundial dels 200 lliures el 2013.