Una nova estafa ha posat en alerta el cos dels Mossos d'Esquadra. Es tracta d'una altra tongada d'SMS que suplanten la identitat de CaixaBank amb l'objectiu d'extreure dades personals i bancaries dels clients de l'entitat. Segons ha informat el cos policial en una publicació compartida a les xarxes socials, els estafadors envien un missatge anunciant la suspensió del teu compte. Per recuperar-lo, demanen a la víctima que actualitzi les seves dades a través d'un enllaç.

Amb aquest mètode, identificat com a Smishing, els delinqüents aconsegueixen instal·lar un programa maliciós en el teu dispositiu i robar-te totes les dades. Per aquest motiu, el cos de Mossos recomana no fer cas d'aquest tipus de missatges en cas de rebre'ls, i sobretot no accedir a l'enllaç que contenen.