La policia nacional espanyola ha desarticulat a Barcelona un grup especialitzat en falsificar diplomes i certificats de l'Institut Cervantes. L'operació, coordinada per Europol, s'ha tancat amb 35 detinguts a la demarcació –inclòs el líder del grup- i un altre arrestat al Regne Unit. La banda es dedicava a falsificar proves orals i escrites perquè ciutadans estrangers poguessin obtenir el DELE (Diploma d'Espanyol com a Llengua Estrangera) i el CCSE (Coneixements Constitucionals i Socioculturals d'Espanya), que són necessaris per aconseguir la nacionalitat espanyola per residència. La policia ha identificat fins a 1.667 persones que haurien pagat entre 1.000 i 4.500 euros per aquests documents. L'entramat va guanyar més de 4 milions d'euros.

La policia recorda que l'any 2018 va iniciar una col·laboració amb l'Institut Cervantes, depenent del govern espanyol, per fer aflorar diferents fraus relacionats amb l'obtenció de diplomes i certificats. Fruit d'aquest control, l'any 2020 es van arrestar 25 persones de diferents províncies per haver suplantat la identitat de persones estrangeres per fer els exàmens del DELE. Arran d'aquell operatiu, la policia va detectar l'existència de l'entramat desarticulat ara, assentat principalment a Barcelona. El grup criminal operava des d'una acadèmia on es fan les proves per a les titulacions de l'Institut Cervantes, des d'on falsificava els exàmens perquè tothom els aprovés. El director del centre, detalla la policia, tenia una àmplia xarxa d'intermediaris que feien córrer la veu entre ciutadans que necessitaven superar aquestes proves, especialment immigrants procedents de Bangladesh, Pakistan i l'Índia. Els interessats pagaven entre 1.000 i 4.500 euros, depenent del tipus i la quantitat de documents que sol·licitessin. L'operatiu, anomenat Lepant i gestionat entre la policia nacional espanyola i la National Crime Agency (NCA) britànica, va facilitar la detenció d'una persona al Regne Unit, la qual està en presó preventiva fins que sigui extradit. Mentrestant, dels 35 arrestats a la demarcació de Barcelona, n'hi ha cinc que també han ingressat a presó de forma provisional. Durant l'operació per desarticular el grup, es van fer fins a tretze registres, durant els quals va intervenir 50.000 euros en efectiu, 29 telèfons mòbils, 12 ordinadors i una gran quantitat de documentació que inclou centenars de diplomes falsos.