Un home d'entre 30 i 40 anys ha agredit aquest migdia sense previ avís a un nen de 6 anys quan sortia d'un col·legi situat al madrileny districte de Chamartín, ha informat a Europa Press fonts de la Prefectura Superior de la Policia de Madrid.

Els fets han ocorregut al voltant d'un quart de les dues del migdia hores d'aquest divendres quan un grup de nens creuava un pas de zebra, passant d'un edifici a un altre després d'una classe d'Educació Física al col·legi privat Hasting School, a les confluències dels carrers Francisco Suárez i Benedicció de Campos.

En un moment donat, i sense cap explicació, un home s'ha abalançat sobre el petit i li ha tirat a terra. Quan l'han aixecat els professors han comprovat que presentava una petita ferida al coll, que sagnava.

Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat una ambulància del Samur-Protecció Civil, on els seus sanitaris han atès el petit, que presentava un esquinçament en la part posterior del coll, i li han traslladat a l'Hospital de la Pau de Madrid en estat lleu, a l'espera de reconeixement profund, ha indicat a Europa Press una portaveu d'Emergències Madrid.

La Policia Nacional s'ha fet càrrec de la recerca per a atrapar a l'autor dels fets, que ha fugit a la carrera del lloc. Els agents estan interrogant als professors i testimonis de l'ocorregut. Encara es desconeix si ha utilitzat algun tipus de punxó o arma blanca en l'atac. No hi ha hagut més ferits.