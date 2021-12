Albert Benaiges, excoordinador del futbol base del Barça, ha sigut denunciat per abusos sexuals a menors, segons ha informat el diari ‘ARA’ després d’una investigació que ha comptat amb una seixantena de testimonis, segons afirma el rotatiu.

Benaiges, que formava part del club fins a la setmana passada, va fer tota mena de tocaments, jocs sexuals i es va masturbar al costat de menors durant dues dècades que va estar com a professor d’educació física de l’Escola Barcelona de les Corts. Uns seixanta testimonis han explicat la seva experiència com a alumnes als anys 80 i 90 d’un educador que es va extralimitar sense que el centre intervingués, deixant seqüeles psicològiques tant a nens com nenes afectades.

Un grup d’exalumnes ha decidit presentar una denúncia. Aquest divendres ja ho ha fet una noia i està previst que durant els pròxims dies ho facin altres persones. En declaracions al diari citat, l’acusat nega qualsevol tocament, però reconeix que no repetiria res del que va fer en aquella època.

En campanya amb Laporta

Benaiges, personalitat rellevant del futbol base del Barça durant més de 20 anys, figurava en la candidatura de Víctor Font fins que enmig de la contesa electoral va ser seduït per Joan Laporta, que una vegada guanyades les eleccions li va encomanar la tasca de coordinar el futbol base blaugrana. El 2 de setembre va abandonar «per motius personals», segons va dir el club. L’‘Ara’ indica que la seva marxa es va produir l’endemà de conèixer l’abast de la seva investigació.

Els fets denunciats tenien lloc al gimnàs del centre escolar, a les dutxes o fins i tot al seu propi domicili. «Mai he fet mal a ningú i si ho he fet, no ha sigut intencionadament. Tinc un nen adoptat i quatre d’acollits; tinc la consciència molt tranquil·la, mai he forçat ningú i he denunciat pedòfils», diu Benaiges al rotatiu.

Es dona la circumstància que Benaiges ja es va veure obligat a dimitir el 2014 del Chivas de Guadalajara de Mèxic, on exercia de responsable del planter, per les queixes d’un grup de pares que el van acusar de tocaments sexuals. Ell llavors va atribuir les denúncies a un malentès dels progenitors. D’allà va fitxar per un club de la República Dominicana, abans de partir cap al Japó amb una oferta de feina millor.