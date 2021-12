El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha apujat de 9 a 12 anys la pena de presó contra un home condemnat per agredir sexualment durant cinc anys una neboda. La sentència de la sala d'apel·lacions de la sala civil i penal del TSJC estima el recurs de l'acusació particular i considera el condemnat autor d'un «delicte continuat» d'agressió sexual a menor de 16 anys. El tribunal entén que concorre l'atenuant de reparació del dany i fixa una indemnització de 80.000 euros, amb interessos. El TSJC considera provat que el condemnat va abusar sexualment de la nena del 2013 al 2018 tant a casa seva, a Barcelona, com a casa de la nena, a Lleida, i en un altre domicili familiar a Peníscola, al País Valencià.

A finals de juny l'Audiència de Lleida condemnava l'individu a 9 anys de presó i considerava el relat de la víctima «totalment creïble». Alhora afirmava que el testimoni de la nena estava reforçat per altres proves, com la conversa gravada entre víctima i acusat que la defensa va demanar anul·lar com a prova i que l'Audiència va considerar vàlida perquè no vulnerava el dret constitucional al secret de les comunicacions ni al dret a la intimitat. La Sala va considerar provat que l'home havia fet ús de la violència i la intimidació per sotmetre la víctima a agressions sexuals continuades, que van començar el 2013, quan ella tenia 11 anys -ell 51-, i que van continuar fins als 16, quan la noia ho va explicar.

L'Audiència de Lleida va condemnar l'agressor per un delicte continuat d'agressió sexual a menor de 16 anys amb l'agreujant d'accés carnal i també de superioritat, ja que es va fer valer de la relació de confiança amb la víctima per cometre el delicte. Li va aplicar l'atenuant de reparació del dany, ja que l'acusat va ingressar 12.000 euros al jutjat abans de la vista a favor de la víctima per danys morals. La fiscalia demanava per a ell 12 anys de presó, la pena que finalment ha imposat el TSJC. A més de la pena de presó l'Audiència de Lleida va imposar a l'home 6 anys de llibertat vigilada quan surti de la presó i li va prohibir comunicar-se o acostar-se a menys de 200 metres de la víctima durant 10 anys. També establia una indemnització de 20.000 euros per danys morals, xifra que el TSJC ha apujat a 80.000.