Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 41 anys per entrar a robar en un hotel de Roses (Alt Empordà) i intentar-ho en un altre del mateix grup hoteler. Els fets es remunten al 16 de desembre a la matinada quan la policia va saber que havien entrat en un establiment de Santa Margarida. Tot apunta que el lladre va escalar per una marquesina per poder accedir a la zona de balcons. Un cop allà, va trencar el vidre i va entrar a una de les habitacions. Una vegada dins es va moure per diferents estances i es va endur fins a cinc televisors.

Després va intentar entrar en un altre hotel del mateix grup i proper al primer. En aquest cas, la policia va trobar una de les habitacions forçada i amb danys per intentar sostreure un televisor, sense èxit. Els agents van localitzar el presumpte autor dels fets el mateix 16 de desembre a Roses i el van detenir. Durant l'actuació, van recuperar tres dels televisors sostrets i els van retornar al seu propietari. L'arrestat, amb antecedents, va passar a disposició judicial l'endemà dels fets. La policia li atribueix un delicte de robatori amb força i un de furt.