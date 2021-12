Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor ebri i drogat que dilluns va matar una àvia a Lleida i va fugir. El succés es va produir a les 19.15 hores de dilluns a Artesa de Segre (Noguera) quan el conductor, veí de la població de 52 anys, va atropellar la dona quan caminava pel marge dret de la via de manera reglamentària. L'home no es va parar per auxiliar-la i va fugir del lloc, segons ha informat la policia autonòmica en un comunicat. L'àvia, de 90 anys, va quedar inconscient al marge del camí i sense cap mena d'assistència. A més, la reduïda visibilitat provocada per la boira feia molt difícil veure la víctima. Finalment, un altre conductor va localitzar la víctima i va activar els serveis d'emergència. Després d'una primera atenció sanitària, la van traslladar ferida molt greu a l'Hospital Arnau de Vilanova de la capital ilerdenca, on va morir hores després.

Xoca contra un arbre Va ser llavors quan es va obrir una investigació policial per identificar i localitzar el conductor que havia fugit. Durant la reconstrucció de l'accident es va comprovar que el vehicle, després de l'atropellament, va circular per la zona reservada als vianants fins a xocar contra un arbre. Hores després, els agents van aconseguir localitzar i detenir, a Artesa, el conductor que va causar l'accident. A més, van comprovar que el detingut presentava símptomes evidents de trobar-se sota l'efecte de begudes alcohòliques. En sotmetre's a les proves, va donar 1,07 mg/l i també va donar positiu, de manera indiciària, en amfetamines. Pendent de declarar davant el jutge Finalment, es va comprovar que el vehicle del detingut tenia danys compatibles amb els indicis recollits al lloc de l'accident. El detingut passarà pròximament a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.