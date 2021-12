La Guàrdia Civil ha detingut aquest matí una dona a Bétera (València) per matar a martellades el seu marit en el transcurs d'una discussió l'origen de la qual encara no ha transcendit. La Comandància de València s'ha limitat a confirmar l'homicidi, però sense precisar ni tan sols l'hora. Els fets han succeït aquest matí, cap a les 10.00 hores, i agents de l'Equip Dona-Menor (Emume) de la Guàrdia Civil de València s'han desplaçat ja al lloc per investigar els fets, tot i que no es tracta d'un cas de violència de gènere, ja que la víctima no ha sigut la dona. Ha sigut cap a les 10.10 hores d'avui quan el centre de salut de Bétera ha sigut alertat per diversos veïns que han trucat en sentir forts crits a l'interior del domicili, situat al carrer Sant Francesc de Bétera. Un metge d'ambulatori hi ha anat, però només ha pogut certificar la mort de l'home, d'avançada edat, igual com la presumpta homicida, i a partir d'aquí ha sigut la Guàrdia Civil la que s'ha fet càrrec del cas. La dona ha sigut atesa pels metges i està detinguda per l'homicidi del seu marit. Els agents de la Guàrdia Civil estan investigant les circumstàncies que han envoltat el cas, i si hi havia antecedents psiquiàtrics o d'un altre tipus.