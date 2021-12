Un jutjat ha condemnat a 15 mesos de presó un home, que no ingressarà a la presó si no torna a delinquir, que va atacar amb pedres i va disparar cinc vegades amb una pistola detonadora contra una casa de Viladecavalls (Vallès Occidental, Barcelona) perquè lluïa una pancarta a favor del 'sí' a la independència. En la sentència, el jutjat penal número 3 de Terrassa recull l'acord de conformitat arribat entre la Fiscalia i l'acusat, que no ingressarà a la presó perquè el pacte contempla que la pena de presó quedi en suspens si durant un termini de dos anys no torna a delinquir. L'home va acceptar ser condemnat per dos delictes d'amenaces després d'atacar el 4 d'octubre del 2017 un habitatge de Viladecavalls en la qual s'exhibia al balcó una bandera amb un «sí» a la independència en el referèndum de l'1-O, mogut pel sentiment de rebuig d'aquesta opció política.

Amb el «clar propòsit de causar temor als habitants» del domicili, on es trobaven una dona i el seu fill, segons la sentència, l'home va llançar pedres i va disparar amb una pistola detonadora semiautomàtica en cinc ocasions cap a l'habitatge, de manera que almenys un dels cartutxos va assolir l'interior del pis. Tot això va ocórrer mentre l'agressor cridava expressions com «catalans fills de puta», segons la sentència, que també condemna l'acusat a 15 mesos d'inhabilitació.