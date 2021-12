L'Audiència de Barcelona ha condemnat a dos anys i mig de presó i inhabilitació per exercir activitats econòmiques la vident televisiva Pepita Vilallonga i dos membres del seu equip per haver estafat una dona que patia problemes familiars i econòmics i una depressió greu. La sentència dona la raó a l'acusació particular, exercida per l'advocada Judit Cunill, ja que la fiscalia no atribuïa cap delicte als tres imputats. En el cas que es confirmi aquesta pena, els encausats ingressarien a la presó. Els acusats desenvolupaven la seva activitat professional des del gabinet esotèric L'espai de Pepita Vilallonga i es publicitaven en mitjans audiovisuals. Amb despatx a Barcelona, oferien serveis d'ocultisme, misticisme, esoterisme, rituals i venda de material màgic, entre d'altres. R., la denunciant, va sentir parlar un dia la vident i va contactar amb ella per primera vegada a través d'una trucada el novembre del 2016, en la qual van acordar una cita al local. Aquell dia, els encausats li van realitzar unes tirades de tarot.

Mort imminent La vident li va anunciar una mort imminent a ella i a les seves mascotes perquè suposadament patia un mal d'ull, de manera que R. va entrar en un estat de «pànic i inseguretat», segons la sentència del tribunal de la Secció 8. «Aprofitant-se d'aquesta vulnerabilitat», la vident, en col·laboració dels altres dos acusats, va oferir a R. la «possibilitat de resoldre aquest perill». Els encausats van aconseguir que R. desemborsés 4.000 euros al principi i després 10.000 euros i 17.000 euros més, sense entregar-li cap rebut. Els diners procedien dels estalvis que tenia la dona del rescat del pla de pensions i de préstecs particulars que va haver de demanar.