La mort de l'empresari i exconseller delegat de la companyia d'Astilleros Barreras, a Vigo, no va ser un accident ni es va deure a causes naturals. La Policia Nacional ha detingut a dues persones per l'homicidi de l'home de 43 anys, que va ser trobat sense vida en una habitació de l'hotel Palace, a Madrid, el passat 30 d'octubre, durant el pont de Tots Sants. Segons ha pogut saber CASO ABIERTO de fonts de la investigació, la nit del crim les càmeres de seguretat del luxós establiment van gravar com la víctima entrava a l'hotel al costat de dos homes, un ciutadà romanès de 39 anys i un jove marroquí de 29 anys. Tots dos van ser arrestats el passat 23 de desembre i el jutge els ha enviat a presó, acusats d'homicidi, robatori amb violència i estafa.

Edema pulmonar Segons les indagacions del grup V d'Homicidis de la Brigada Provincial de Madrid, els detinguts van acompanyar a l'executiu, d'origen porto-riqueny, fins a l'habitació 541. Una vegada allà, tal com ha revelat l'autòpsia i l'anàlisi de Toxicologia, li van subministrar «grans quantitats» de GHB o èxtasi líquid, barrejat amb «altes dosis d'alcohol», segurament per «adormir-lo» o «anul·lar la seva voluntat» amb el propòsit de robar-lo, però la víctima va acabar patint un edema pulmonar i va morir. Tots dos van aprofitar llavors per prendre-li els diners que portava al damunt, la seva targeta de crèdit i altres objectes de valor i després van fugir de l'hotel, abandonant allà el cos sense vida de l'empresari. Els empleats del Palace, alertats per la família de l'executiu, que no aconseguia contactar amb ell, van trobar el seu cadàver dos dies més tard. Compres amb la targeta de la víctima La Policia ha descobert que, després del crim, els dos homes van realitzar compres amb la targeta del mort en dues botigues del sud de Madrid, concretament a Móstoles. Durant els registres practicats a les seves cases, els agents han recuperat 2.500 euros en efectiu, joies, telèfons mòbils d'última generació i diverses tauletes que podrien pertànyer a l'empresari mort o a altres víctimes dels seus robatoris, a més de la roba que els presumptes assassins vestien la nit en què van matar a l'empresari. Els agents de la Comissaria del districte Centre han esbrinat que un dels arrestats, el de 29 anys, que té antecedents per robatori amb violència, estafa, robatori amb força, associació il·lícita i usurpació de funcions, és també l'autor de dos robatoris per submissió química duts a terme al centre de Madrid. Antecedents El primer l'hauria perpetrat el passat estiu, al juliol; l'altre, va tenir lloc a primers de desembre, tan sols un mes després del crim de l'hotel Palace. En tots dos casos, el detingut va drogar a les seves víctimes amb GHB abans de sostreure'ls les seves pertinences, com hauria fet amb l'empresari. A l'altre acusat li consten antecedents per robatori amb violència, delictes contra la salut pública i encobriment (comprar alguna cosa sabent que ha estat robada). A Telegram, amb la 'burundanga' El GHB o èxtasi líquid és una droga de disseny que, en altes quantitats i consumida amb alcohol, pot ser molt perillós per la salut, provocar problemes cardíacs, pèrdues de consciència i fins i tot la mort. Al nostre país arriba procedent de Centreeuropa i principalment es ven per internet, segons fonts policials de la lluita antidroga. Han detectat fins i tot grups de Telegram en els quals s'ofereix GHB o 'burundanga', una altra de les substàncies utilitzades en casos de submissió química. La droga de violadors i lladres El consum d'èxtasi líquid, que produeix un efecte vasodilatador i relaxant, ha crescut al nostre país, sobretot en uns certs cercles d'ambient gai i en l'àmbit de la prostitució masculina, adverteixen aquestes mateixes fonts. Juntament amb l'escopolamina o 'burundanga', el GHB també és la droga més utilitzada per aconseguir la submissió química, la preferida per violadors i lladres que volen anul·lar la voluntat de les seves víctimes abans d'atacar-les.