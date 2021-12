Un treballador acomiadat fa uns mesos d'una empresa d'Alaquàs, a València, per suposadament assetjar una companya de feina està sent intensament buscat per la Policia Nacional després d'haver estat a punt de matar a ganivetades un altre extreballador que l'ha fet fora aquest matí del recinte de la firma, quan s'hi va presentar armat amb un ganivet. Pel que sembla, el seu veritable objectiu podria ser la dona a qui assetjava, i a qui no ha arribat a veure gràcies al fet que la resta de treballadors l'han fet fora en veure'l rondant pel lloc amb males intencions. Els fets, segons ha pogut confirmar Levante-EMV, del mateix grup editorial que Diari de Girona, amb fonts de tota solvència, han tingut lloc passats dos quarts d'una d'aquest dilluns, en una firma ubicada en un polígon industrial d'Alaquàs. Poc abans, cap a les dotze, s'han adonat que l'extreballador rondava per la porta i mirava insistentment cap a l'interior.

Alguns dels seus excompanys han sortit per preguntar-li què volia i, finalment, per dir-li que se n'anés o trucarien a la policia. Segons aquestes fonts, pel que sembla hi ha una ordre d'allunyament en vigor, ja que la jove va arribar a interposar denúncia per la reiteració en l'assetjament, denúncia que ara tramita un jutjat de Torrent. Al cap d'uns minuts, l'ara escapat ha tornat i ha atacat un dels excompanys que l'havien expulsat minuts abans. Sense gairebé dir cap paraula, ha extret un ganivet i l'hi ha clavat almenys en dues ocasions, una al coll i l'altra a l'abdomen, i li ha causat ferides molt greus que han estat a punt de costar-li la vida. Mentre l'agressor fugia precipitadament del lloc, altres treballadors han acudit en auxili del ferit, a qui han aplicat compressió al coll per frenar-li la brutal hemorràgia, així com a l'abdomen, mentre han trucat al 112 demanant ajuda mèdica urgent.

Al lloc s'hi ha desplaçat una ambulància del SAMU que, una vegada estabilitzada l'hemorràgia, ha traslladat el ferit al servei d'urgències de l'Hospital La Fe, on ha hagut de ser intervingut immediatament. A més, la policia ha establert vigilància sobre el ferit, davant el risc que el presumpte agressor acudeixi a l'hospital, ja que, en aquests moments, encara no ha pogut ser detingut. Agents del grup de la Policia Judicial de la comissaria de Torrent han assumit la investigació per trobar el parador del fugitiu, que, de moment, no ha tornat al seu domicili ni els dels seus familiars, per la qual cosa es manté la intensa recerca per localitzar-lo i detenir-lo de manera immediata per un presumpte delicte d'homicidi en grau de temptativa.