Són només deu noms dels centenars que han desaparegut al llarg de 2021. Deu dels milers que continuen absents des que hi ha un recompte: Jesús, María Dolores, Wangyu Chen, María, Ana Isabel, Stephanie i Leonardo, Manuela, Ignacio, Juan Manuel... Van desaparèixer, no van deixar rastre. Les seves famílies busquen i esperen. Només tenen un desig: trobar-los, tornar-los a abraçar.

Ana Isabel Picazo

Té 39 anys i la seva família la busca des del 29 de gener de 2021. Va desaparèixer a Tarazona de la Mancha (Albacete). Uns dies més tard es va localitzar el seu cotxe, als voltants de l'estació de tren i autobús d'Albacete. El cotxe estava obert i amb les claus posades. A l'interior es trobava el seu mòbil, documentació, i una bossa d'anar a comprar plena de menjar. Es va descartar que hagués pujat a cap tren o autobús.

Juan Manuel Castillo

Té 41 anys i la seva família el busca des de l'11 de juny. Va desaparèixer a Ayamonte (Huelva). Mesura 180 centímetres, i en el moment de la seva desaparició pesava 75 quilos. Cabells curts i ondulats de color castany. És de complexió prima i té els ulls de color marró.

María Dolores Martínez

Té 58 anys i la seva família la busca des del 15 de setembre. Va desaparèixer a Utrera (Sevilla). El seu marit se'n va anar al camp, i ella es va quedar a casa. Quan va arribar, María Dolores no estava. Van rastrejar la zona i els camins més pròxims. No han trobat respostes.

Jesús Bengoa

Té 68 anys i la seva família el busca des del 13 de desembre. Va desaparèixer a Vitòria. Al migdia va sortir de casa, com cada dia, a passejar. Sempre feia la mateixa ruta. No l'han tornat a veure. Les investigacions no han acabat, però no donen amb ell.

Wangyu Chen

Té 14 anys i la seva família la busca des del 3 d'agost. Va desaparèixer a Màlaga. Mesura 1,60 metres, té els cabells llargs i negre, del mateix color que els seus ulls. És menor, per la qual cosa la seva desaparició és d'alt risc, inquietant.

Stephanie i Leonardo Centeno

Tenen 5 i 6 anys. El seu pare els busca des del 29 de gener. Van desaparèixer a Estepona (Màlaga). Aquell dia la seva mare els va recollir de l'escola i, des de llavors, no han tornat a veure a cap dels tres. Després de la denúncia de l'home, es va activar l'alerta per sostracció parental.

María Chico Prieto

Té 76 anys i la seva família la busca des del 7 d'agost. Va desaparèixer a A Torre da Enfesta (La Corunya) en el curt trajecte que separa el seu domicili amb l'habitatge d'una neboda. Patia Alzheimer. No l'han tornat a veure.

Ignacio Palmero

Té 30 anys i la seva família el busca des del 14 de juliol. Va desaparèixer a San Cristobal de la Laguna (Tenerife). El seu rastre es va perdre a la zona de Valle Guerra. El seu mòbil està apagat des de llavors. Tampoc hi ha hagut moviments en el seu compte bancari. Mesura 1,72 metres, és de complexió corpulenta, té els cabells castanys, encara que està rapat, i els ulls castanys.

Manuela Barbosa

Té 66 anys i la seva família l'espera des del 13 de juliol a Redondela (Pontevedra). Té problemes de salut i necessita medicació. Caminava cap a casa de la seva filla, però mai no va arribar. No es descarta que, desorientada, hagi pogut agafar un mitjà de transport perquè portava diners i documentació.

María Sierra González

Té 72 anys i la seva família la busca des de l'1 d'agost a Gandia (València). Té problemes de salut i necessita medicació. La seva família apunta a la desorientació com a causa de la desaparició. Després d'una infinitat d'investigacions no han pogut trobar-la.