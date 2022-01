L'orgia en què van participar més de 70 persones la nit de final d'any a Lliçà d'Amunt (Barcelona) podria sortir-los cara als participants, almenys als 50 que van ser identificats. La xifra és alta: podria arribar als 12.000 euros de sanció. Els Mossos d'Esquadra han indicat a CAS OBERT, portal de successos i investigació de Prensa Ibérica, que els participants identificats allà mateix van cometre quatre infraccions: no respectar les distàncies ni normes d'higiene, participar en la celebració d'activitats prohibides, superar el nombre de persones permeses en reunions socials i saltar-se les restriccions de mobilitat vigents a Catalunya. L'informe policial deixa poc lloc al dubte, la naturalesa de l'esdeveniment, també. Els participants no van respectar les mesures de distància de seguretat ni higiene (una cosa inviable en aquesta macrotrobada) i van superar en gran manera el límit màxim de persones (fixat en 10, tant a l'interior com a l'exterior i tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic). De fet, quan la policia municipal va arribar al domicili es van comptar almenys 50 persones, que van ser identificades, a més d'una altra vintena que estaven «practicant sexe» en una altra planta de l'edifici.

El Govern decidirà

En cas de ser considerades faltes lleus, la hipòtesi més probable segons les fonts consultades, cada participant que va ser identificat en l'orgia podrà ser sancionat amb entre 100 i 3.000 euros de multa per cada infracció. Atès que van cometre quatre infraccions provades cadascun, s'enfronten a un mínim de 400 euros i un màxim de 12.000 per persona, en funció de la valoració que es doni a cada acte. Aixecades les actes administratives per part de la policia catalana, serà la Conselleria d'Interior del Govern que determini el preu a pagar. L'Executiu podria fins i tot elevar les faltes i considerar-les greus, per a les quals es contemplen sancions entre els 3.001 euros i els 60.000, tot i que és una cosa que les fonts consultades van considerar molt poc probable.

Altres infraccions

Fonts de la investigació assenyalen que s'han limitat a proposar les quatre infraccions provades, tot i que previsiblement s'hi van donar més. Segons apunta la policia catalana, se sap que els participants van realitzar activitats que estaven expressament prohibides (macrofesta, macrocontes) i es van saltar les restriccions de mobilitat i confinament nocturn d'1 a 6 de la matinada, vigents a tot Catalunya. En podrien ser més: intuint que majoritàriament els que participaven en l'orgia no serien persones convivents, els individus probablement van vulnerar també la norma de portar mascareta (exigida si no es pot garantir la distància d'1,5 m entre persones amb qui no es conviu). A més de la ventilació quan s'està en interior (cal obrir mínim 3 vegades al dia durant deu minuts) i, fins i tot, la que diu que cal estirar la cadena del vàter amb la tapa abaixada. Sobretot si el vàter és d'ús comú. Així sembla que va ser.

«Dos senyors m'estan molestant»

L'alarma va saltar amb la trucada d'un veí de Lliçà d'Amunt (Barcelona). Dos senyors, clarament desorientats, colpejaven la seva porta per entrar a la festa. No era allà, però no atenien a raons. Davant la seva insistència a entrar, el veí va trucar a la policia local: «Dos senyors m'estan molestant, volen entrar al meu domicili». Després de la trucada, una patrulla es va desplaçar fins allà. Els individus, després de ser identificats, van assumir l'error i van assegurar que s'havien equivocat d'habitatge i que en realitat anaven a una altra casa on se celebrava una festa. Els agents, com que des del 24 de desembre imperen restriccions d'aforament i macrotrobades –definides ja com a festes il·legals– a Catalunya, van acudir al domicili on tenia lloc l'orgia.

«AMERICANS AMB PROSTITUTES»

Unes 50 persones van ser identificades. Tot i que la identitat dels participants no ha transcendit, se sap que tot estava planificat. Orquestrat. De fet, van llogar el domicili per a la particular festa. La llogatera, segons informen fonts pròximes, coneixia els detalls de l'esdeveniment. En número i forma. Els agents van aixecar acta dels nombrosos incompliments de les mesures sanitàries. Totes les claus es troben en el text policial. Tot i que hi havia algun participant espanyol, «eren gairebé tots americans, amb prostitutes». Els veïns encara no donen crèdit: el cotilló de Lliça d'Amunt, en plena era òmicron, ha passat a la història.