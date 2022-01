La Guàrdia Civil ha immobilitzat en un comerç majorista de Tarragona una partida de 60.244 envasos de refresc de conegudes marques internacionals procedent d'Ucraïna per incomplir la normativa de consum, fiscal i duanera. Segons ha informat el cos armat en un comunicat, les begudes, preparades per distribuir a minoristes de la zona, no estaven etiquetades en cap de les llengües cooficials, ni català ni castellà, fet que contravindria la normativa general sobre etiquetatge i defensa dels consumidors. Així, si bé Ucraïna té signats diferents convenis amb països de la UE no en forma part, fet que suposa una infracció de la normativa fiscal i duanera.

Malgrat tot, segons reconeix la Guàrdia Civil, el consum dels refrescos immobilitzats –que han quedat dipositats a les instal·lacions del distribuïdor a disposició de l'Oficina de Duanes i Impostos Especials de Tarragona- no suposa, «en principi», risc o efectes nocius per a la salut. En aquest sentit, justifiquen la mesura –que van dur a terme efectius de la Patrulla Fiscal de Fronteres del Vendrell i l'Ametlla de Mar- per «precaució» amb l'argument que «un etiquetatge clar i correcte ofereix les garanties necessàries als consumidors».